Μετά τον Αντριου, τον ταπεινωμένο τέως πρίγκιπα του οίκου των Ουίνδσορ, ενδέχεται να χάσουν τους τίτλους τους και άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εάν εμπλακούν σε σκάνδαλα, δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο πιο διάσημος βασιλικός ανταποκριτής της Βρετανίας. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί όταν ανέλθει στον θρόνο ο Ουίλιαμ, ο οποίος φέρεται να οραματίζεται έναν βασιλικό οίκο συρρικνωμένο κατά το… ήμισυ.

«Τώρα που αποδείχθηκε ότι οι βασιλικοί τίτλοι είναι δυνατόν να αφαιρεθούν, η βασιλική οικογένεια, χωρίς να το θέλει ή χωρίς να το συνειδητοποιήσει, αποδυνάμωσε τη θέση της. Κάθε φορά που θα ξεσπά ένα βασιλικό σκάνδαλο – και να είστε βέβαιοι ότι θα ξεσπάσουν κι άλλα – οι πολίτες θα αναρωτιούνται: “Αφού πήρατε τον τίτλο από τον Αντριου, γιατί δεν τον αφαιρείτε και από το τάδε μέλος της οικογένειας που εμπλέκεται σε σκάνδαλα;”» αναφέρει ο Τζόμπσον, το τελευταίο βιβλίο του οποίου, με τίτλο «The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival» («Η κληρονομιά των Ουίνδσορ: Μια βασιλική δυναστεία μυστικών, σκανδάλων και επιβίωσης»), ρίχνει φως στο ενίοτε σκοτεινό πρόσωπο της βρετανικής μοναρχίας. «Δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει τον Ουίλιαμ, μετά την ανάρρησή του στον θρόνο, να αφαιρέσει τίτλους από συγγενείς του. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν όλοι αυτοί οι πρίγκιπες και οι δούκες που έχουμε σήμερα. Είναι πιθανό να χάσουν πολλοί τους τίτλους τους και να αποκτήσουν κανονικό επώνυμο, ακριβώς όπως ο Αντριου λέγεται πλέον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ» τονίζει ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος καλύπτει θέματα μοναρχίας εδώ και 35 χρόνια. «Προσωπικά», συνεχίζει, «μου φαίνεται γελοίο να διατηρούν τους βασιλικούς τίτλους τους ο Χάρι και τα παιδιά του. Δεν προσφέρουν τίποτε στη μοναρχία».

Κατά τον Τζόμπσον, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «νονός του βασιλικού ρεπορτάζ», ο Ουίλιαμ, όταν γίνει βασιλιάς, θα επιχειρήσει να συρρικνώσει τον βασιλικό οίκο. «Θέλει να μειώσει το μέγεθός του κατά 50% σε σχέση με σήμερα, διατηρώντας μόνο το μισό προσωπικό. Αυτή η προοπτική ανησυχεί ορισμένους», παρατηρεί, προσθέτοντας ότι «στο μέλλον η βασιλική οικογένεια δεν θα είναι σε θέση να ξοδεύει τα ίδια χρήματα. Θα δούμε, λόγου χάρη, λιγότερα μέλη της να φρουρούνται από τη Σκότλαντ Γιαρντ».

Πόσο, αλήθεια, έχει τρωθεί το κύρος του παλατιού από τα πρόσφατα σκάνδαλα; «Η δυναστεία των Ουίνδσορ προσπαθούσε ανέκαθεν να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του λαού. Μέρος αυτής της εμπιστοσύνης έχει πλέον χαθεί εξαιτίας όσων συνέβησαν με τον Χάρι και τη Μέγκαν και, φυσικά, εξαιτίας του Αντριου, ο οποίος θα συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα. Εχει ανοίξει μια πληγή που δεν πρόκειται να επουλωθεί ποτέ. Η μοναρχία είναι στην πιο επισφαλή θέση που έχει βρεθεί από την εποχή της παραίτησης του βασιλιά Εδουάρδου Η΄ το 1936» εκτιμά ο Τζόμπσον, ο οποίος έχει διατελέσει αρχισυντάκτης βασιλικού ρεπορτάζ στη «Σαν», την «Ντέιλι Εξπρές» και τη «Στάνταρντ» και σήμερα είναι συνεργάτης του αμερικανικού δικτύου ABC. «Δεν νομίζω ότι ο θεσμός της μοναρχίας είναι τόσο ασφαλής όσο θα ήθελαν να μας πείσουν κάποιοι. Η νεότερη γενιά αμφισβητεί τη μοναρχία. Επομένως, η βασιλική οικογένεια πρέπει να βρει απήχηση σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό για να μπορέσει να επιβιώσει» αναφέρει ο βασιλικός βιογράφος και σχολιαστής. «Γι’ αυτό ακριβώς ο Ουίλιαμ και η Κέιτ προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για θέματα όπως η ψυχική υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε τον Ουίλιαμ να κινείται στην παγκόσμια σκηνή με εξωστρέφεια, υιοθετώντας ένα προφίλ τύπου… Τζον Φ. Κένεντι».

Ο Τζόμπσον, ο οποίος το 2005 απέσπασε το βραβείο του London Press Club για την αποκάλυψη ότι ο Κάρολος και η Καμίλα επρόκειτο να αρραβωνιαστούν, θεωρεί ότι «η μοναρχία βρίσκεται ήδη σε φάση μετάβασης». Η διάγνωση του βασιλιά, όπως και της πριγκίπισσας Κέιτ, με καρκίνο «ήταν ισχυρά σοκ για τον θεσμό. Αν σε αυτά προστεθούν τα σκάνδαλα με τον Χάρι και τον Αντριου, γίνεται αντιληπτό ότι η αίσθηση της σταθερότητας που είχαμε την περίοδο της Ελισάβετ έχει πλέον χαθεί». Στον διεθνή κυρίως Τύπο διακινούνται φήμες ότι ο Κάρολος δεν θα ζήσει πολλά χρόνια ακόμη. «Υπάρχουν πολλές εικασίες για το είδος του καρκίνου που έχει. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι ο ίδιος όπως πριν. Δεν είναι 100% καλά. Γνωρίζω ότι επιθυμούσε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στη μοναρχία και, μάλιστα, είχε αρχίσει να τις υλοποιεί, μέχρι που διαγνώστηκε με καρκίνο» σημειώνει ο βρετανός δημοσιογράφος. «Κάνει εξαιρετική δουλειά. Δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορεί πλέον να κάνει αυτά που έκανε με την ίδια ένταση και σίγουρα δεν μπορεί να κάνει όσα θα ήθελε. Στο βιβλίο αποκαλύπτω ότι ο βασιλιάς, για πρώτη φορά στη ζωή του, παίρνει έναν υπνάκο κάθε απόγευμα. Επίσης, ενώ δεν έτρωγε μεσημεριανό, τώρα κάθε μεσημέρι τρώει σούπα με σπανάκι. Η καθημερινότητά του έχει αλλάξει».

Αναφερόμενος στη σχέση του Αντριου με τον παιδεραστή Τζέφρι Επστιν, ο Τζόμπσον υποστηρίζει ότι «αναμφίβολα θα βγουν στην επιφάνεια και άλλα σκάνδαλα. Θα έπρεπε να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, αλλά μάλλον αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Φαίνεται ότι αν είσαι αρκετά πλούσιος, διάσημος και με γνωριμίες, μπορείς να αποφύγεις τον νόμο…».