Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, ο Βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε σήμερα 24 Οκτωβρίου τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ιδιωτική ακρόαση στο Κάστρο του Ουίνδσορ, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Λονδίνο.

Η επίσημη υποδοχή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ουκρανός ηγέτης λαμβάνει τέτοια τιμή στη Βρετανία, ενισχύοντας τη δημόσια στήριξη της μοναρχίας στο ουκρανικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έφτασε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου τον υποδέχθηκε τιμητική φρουρά από το 1ο Τάγμα των Grenadier Guards. Μετά τον βασιλικό χαιρετισμό και την ανάκρουση του ουκρανικού εθνικού ύμνου από τη βασιλική μπάντα, ο Ζελένσκι επιθεώρησε τη φρουρά συνοδευόμενος από τον Βασιλιά Κάρολο. Ακολούθησε ιδιωτική ακρόαση μεταξύ των δύο ηγετών, προτού ο Ζελένσκι λάβει μέρος στη Σύνοδο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών επαφών του προέδρου Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες, στοχεύοντας στην απόκτηση πρόσθετης οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής εισβολής.

Η Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, και η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετέχει διαδικτυακά- στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής αντίδρασης.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βασιλιάς Κάρολος έχει εκδηλώσει ανοιχτά τη στήριξή του στην Ουκρανία και τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Αμέσως μετά είχε επισκεφθεί τον Ουκρανικό Καθολικό Καθεδρικό Ναό στο Λονδίνο, συναντώντας την ουκρανική πρεσβεία και μέλη της κοινότητας. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναντήσεις με Ουκρανούς πρόσφυγες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ εκδίδει ετήσιες δηλώσεις αλληλεγγύης κατά την επέτειο της έναρξης του πολέμου.

Ο Βασιλιάς έχει χαρακτηρίσει την εισβολή ως «βάρβαρη επίθεση» και έχει καταδικάσει την «αδικαιολόγητη πλήρους κλίμακας επιθετικότητα» εναντίον του ουκρανικού λαού. Επιπλέον, έχει εκφράσει τη θέση του υπέρ της Ουκρανίας σε κοινοβούλια της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, ενώ σε ομιλία του σε επίσημο δείπνο στις ΗΠΑ τόνισε τη σημασία της συλλογικής αντίστασης απέναντι στην τυραννία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι συνεχίζει τις διπλωματικές επισκέψεις του, έχοντας συναντηθεί πρόσφατα με τον Σουηδό Πρωθυπουργό και τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας περαιτέρω οικονομική και στρατιωτική στήριξη.