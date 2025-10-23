Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής. Η δήλωσή του ήρθε σε απάντηση ερώτησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ε.Ε. αναμένεται να συμφωνήσουν σήμερα για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», σημείωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.

«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση», πρόσθεσε.