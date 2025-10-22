Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στα σημερινά μέτωπα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποτελέσει η τρέχουσα γραμμή του μετώπου τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα την αποδεχτεί.

Ο Τραμπ «πρότεινε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στο Όσλο. «Νομίζω ότι ήταν ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα αυτό στον πρόεδρο».

