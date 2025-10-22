αναζητήση
22 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Κόσμος

Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στα σημερινά μέτωπα

Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στα σημερινά μέτωπα
TANEA Newsroom 22/10/2025, 13:23
Τελευταία Νέα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποτελέσει η τρέχουσα γραμμή του μετώπου τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα την αποδεχτεί.

Ο Τραμπ «πρότεινε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στο Όσλο. «Νομίζω ότι ήταν ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα αυτό στον πρόεδρο».

Η τοποθέτησή του έρχεται μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου και των συμμάχων του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Ευρωπαϊκή Ένωση: Κοινή η θέση των κρατών – μελών της στην COP30 της Βραζιλίας

Ευρωπαϊκή Ένωση: Κοινή η θέση των κρατών – μελών της στην COP30 της Βραζιλίας

Ξεχάστε το κουνγκ φου: Δείτε αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ να κάνει κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό (video)

Ξεχάστε το κουνγκ φου: Δείτε αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ να κάνει κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό (video)

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Κόσμος
Κόσμος

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο

Ένας άνδρας σώθηκε από θαύμα όταν έπεσε στις σιδηροδρομικές γραμμές και ένα τρένο πέρασε από πάνω του χωρίς να τον τραυματίσει

22/10/2025 13:17
Βίντεο σοκ: Η στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο
Κόσμος

Ουγκάντα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείων – Λιγότεροι οι νεκροί από τον αρχικό απολογισμό

Σαράντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη νύχτα στην Ουγκάντα από τη σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων, σύμφωνα με την Αστυνομία, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για 63 νεκρούς. Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά σ’ αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής, όπως και στην υπόλοιπη ήπειρο. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά […]

22/10/2025 13:12
Ουγκάντα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείων – Λιγότεροι οι νεκροί από τον αρχικό απολογισμό
Κόσμος

Ισραήλ: Το μετατραυματικό στρες των βετεράνων της Γάζας – «Πολλοί καταρρέουν»

«Την κραυγή του συναδέλφου μου, που ζητούσε βοήθεια, όπου και να είμαι, θα την ακούω πάντα». Ο Ισραέλ Μπεν Σιτρίτ, λοχαγός του Στρατού του Ισραήλ περιγράφει τα φαντάσματα του πολέμου στη Γάζα, που τον κυνηγούν πολλούς μήνες μετά την επιστροφή του από το μέτωπο. Για τον έφεδρο αξιωματικό του Στρατού Ξηράς του Ισραήλ, που τραυματίσθηκε […]

22/10/2025 12:48
Ισραήλ: Το μετατραυματικό στρες των βετεράνων της Γάζας – «Πολλοί καταρρέουν»
Κόσμος

Συναγερμός στη Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από τη Βουλή - Συνελήφθη ένα άτομο

Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας στο Βελιγράδι και ξέσπασε πυρκαγιά, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο και […]

22/10/2025 12:30
Συναγερμός στη Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή – Ένας τραυματίας
Κόσμος

Όρμπαν για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Βουδαπέστη: «Συνεχίζονται οι προετοιμασίες»

Οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζονται, σύμφωνα με τον  Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, μία ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για τη διεξαγωγή προσεχώς συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην ουγγρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε, καθώς […]

22/10/2025 12:02
Όρμπαν για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Βουδαπέστη: «Συνεχίζονται οι προετοιμασίες»

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΝΕΑ 22.10.2025

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο