Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για κατάπαυση πυρός στα σημερινά μέτωπα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποτελέσει η τρέχουσα γραμμή του μετώπου τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα την αποδεχτεί.
Ο Τραμπ «πρότεινε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στο Όσλο. «Νομίζω ότι ήταν ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα αυτό στον πρόεδρο».
BREAKING – Zelensky says Trump’s proposal for line of contact to be basis of discussion ‘a good compromise’https://t.co/LErFucTrLQ
Η τοποθέτησή του έρχεται μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου και των συμμάχων του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».