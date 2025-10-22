Από το Λινκόπινγκ της νότιας Σουηδίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε νέα ηχηρή προειδοποίηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κινήσεις της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα προτού αυτή εξαπλωθεί σε νέα μέτωπα. «Αν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν, δεν θα έχουμε ειρήνη. Μπορεί να ανοίξει νέα μέτωπα, επειδή η Ουκρανία είναι πολύ δύσκολη γι’ αυτόν», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη σουηδική εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού Saab.

“Russia is lying to everyone that it’s winning,” said Zelensky “But that’s not true. They’ve lost more than a million people — 1.3 million, yes. And their economy is collapsing.” pic.twitter.com/kFWnsfKfxZ — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Ο Ζελένσκι, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Saab, που παράγει μεταξύ άλλων το μαχητικό αεροσκάφος JAS 39 Gripen, το αεροσκάφος επιτήρησης GlobalEye, καθώς και πυραυλικά συστήματα και αντιαρματικά όπλα. «Η Ρωσία λέει ψέματα σε όλους ότι κερδίζει, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουν χάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους και η οικονομία τους καταρρέει», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

‼️Ukraine is building a next-generation air force: Kyiv signs deal to buy up to 150 Swedish Gripen jets President Volodymyr Zelensky and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson signed a letter of intent for the purchase of 120–150 advanced Gripen E fighters. Kristersson said it… https://t.co/TfJ5zzR5Zk pic.twitter.com/YBCaaHx3Ap — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Σε μια σημαντική εξέλιξη, η Σουηδία υπέγραψε επιστολή προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προμήθεια έως και 150 μαχητικών Gripen στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός Κρίστερσον χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως την πιθανώς μεγαλύτερη εξαγωγή αεροσκαφών στην ιστορία της χώρας του, τονίζοντας τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της αεράμυνας που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς», παραδέχθηκε ο Σουηδός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ωστόσο τη δέσμευση της κυβέρνησής του να εξετάσει κάθε δυνατότητα ώστε να προσφέρει στην Ουκρανία ένα σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα Gripen προτεραιότητα για τον ουκρανικό στρατό. Η απόκτηση των σουηδικών μαχητικών έχει ήδη ξεκινήσει διαδικαστικά, ενώ ουκρανοί πιλότοι έχουν μεταβεί στη Σουηδία για εκπαίδευση και δοκιμές, προκειμένου να διευκολυνθεί μια μελλοντική εισαγωγή τους. Το Gripen θεωρείται πιο οικονομικό και ευέλικτο σε σχέση με άλλα προηγμένα αεροσκάφη, όπως το αμερικανικό F-35, ενώ η ουκρανική πλευρά στοχεύει να τα χρησιμοποιήσει μέσα στο επόμενο έτος.

❗️🇺🇦Zelensky in the cockpit of a 🇸🇪Swedish Gripen fighter jet pic.twitter.com/YpWstZEOBl — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 22, 2025

Ο Κρίστερσον επισήμανε ότι η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, εκτιμώντας όμως πως η παραγωγή και η παράδοση των πρώτων αεροσκαφών μπορεί να ξεκινήσει σε περίπου τρία χρόνια. Η Saab έχει αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα στην έδρα της στο Λινκόπινγκ, με στόχο να κατασκευάζει 20 έως 30 αεροσκάφη ετησίως, ενώ παράλληλα διαθέτει γραμμή παραγωγής και στη Βραζιλία.

Πριν από την άφιξή του στη Σουηδία, ο Ζελένσκι είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση στο Όσλο, όπου η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε την παροχή επιπλέον 1,5 δισ. νορβηγικών κορωνών (περίπου 149,4 εκατ. δολάρια) για την αγορά φυσικού αερίου, με στόχο τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης στην Ουκρανία.

Πούτιν: Επέβλεψε πυρηνική άσκηση ετοιμότητας

Νωρίτερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε μια άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να ελέγξει την ετοιμότητά τους και τη δομή της στρατιωτικής διοίκησης

Η άσκηση ετοιμότητας περιελάμβανε την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εδάφους “Yars” από κοσμοδρόμιο, την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου “Sineva” από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ με πυρηνική ισχύ από στρατηγικά βομβαρδιστικά.

📹 МО РФ показало кадры тренировки стратегических ядерных сил. Видео: Минобороны России/ТАСС ✔ Подпишись на ТАСС в Max pic.twitter.com/qB0O2LZtj8 — ffhjkkn (@_ghjjf) October 22, 2025

Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις των πυρηνικών της δυνάμεων για να τις δοκιμάσει και να υπενθυμίσει στους αντιπάλους της ότι κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

«Η άσκηση δοκίμασε το επίπεδο ετοιμότητας της στρατιωτικής διοίκησης και τις πρακτικές δεξιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού στην οργάνωση του ελέγχου των υφισταμένων δυνάμεων», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

🚨🇷🇺Strategic nuclear forces complete training under Putin’s leadership: Kremlin pic.twitter.com/oj9rfBTXjq — Sputnik India (@Sputnik_India) October 22, 2025

«Όλες οι δραστηριότητες της άσκησης ολοκληρώθηκαν».

Τέλος το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τις δικές του ετήσιες πυρηνικές ασκήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μαχητικά αεροσκάφη F-35A και βομβαρδιστικά B-52 μεταξύ περίπου 60 αεροσκαφών από 13 χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση Steadfast Noon, η οποία διοργανώνεται από το Βέλγιο και την Ολλανδία.