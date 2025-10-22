Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Χάρκοβο, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε νηπιαγωγείο της πόλης. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο.

Τη στιγμή της επίθεσης, στο κτίριο βρίσκονταν 48 παιδιά, τα οποία, όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκαν άμεσα σε καταφύγια. Ωστόσο, πολλές από τις παιδικές ψυχές εμφάνισαν συμπτώματα έντονου άγχους και σοκ, όπως ανέφεραν οι αρχές.

First moments after the Russian attack on a daycare in Kharkiv. Kids crying for their moms, rescuers and civilians rushing to get them out of the building… Heartbreaking. https://t.co/i7zaxYoCBK pic.twitter.com/g3UJaDf87t — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

Ο δήμαρχος της πόλης Ίγκορ Τερέχοφ, επιβεβαίωσε το πλήγμα στο νηπιαγωγείο και σημείωσε πως μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο.

Ζελένσκι: «Αυτή είναι η απάντηση της Ρωσίας στην ειρήνη»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει. Σαφώς, η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασεία. Αυτές οι επιθέσεις είναι το φτύσιμο της Ρωσίας στα μούτρα όλων όσων επιμένουν σε μια ειρηνική επίλυση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να μπουν στη θέση τους μόνο με τη βία».

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Τέλος, οι επιθέσεις σε αμιγώς πολιτικούς στόχους, όπως σχολεία και νοσοκομεία, έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, εντείνοντας τις διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τις εκκλήσεις για ουσιαστική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.