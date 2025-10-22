Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στη Σουηδία, όπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής κυβέρνησης, θα παρουσιαστεί νέα συμφωνία για την «εξαγωγή» όπλων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λινσέπινγκ, όπου εδρεύει ο όμιλος Saab, κατασκευαστής του μαχητικού αεροσκάφους Gripen.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα γίνει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη νέα συνεργασία στον τομέα των αμυντικών εξαγωγών.