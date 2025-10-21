Οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο ετοιμάζουν μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με βάση τις σημερινές γραμμές του μετώπου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, πρόσθεσε το πρακτορείο που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.