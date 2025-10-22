Ρωσική επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram για τη νέα νυχτερινή επιδρομή.

Όπως ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, ένας από τους νεκρούς εντοπίστηκε στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στους επάνω ορόφους πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι οι συνοικίες Ντνιπρόφσκι και Νταρνίτσκι επλήγησαν από drones, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και στις περιοχές Πετσέρσκι και Ντεσνιάνσκι.

Την ίδια νύχτα, η περιφέρεια Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία δέχθηκε αεροπορική επιδρομή, με τουλάχιστον εννέα τραυματίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» που συνεχιζόταν το πρωί, στοχεύοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, πριν από τριάμισι χρόνια, η Μόσχα εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ το Κίεβο απαντά με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, κυρίως κατά ενεργειακών και άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Ζημιές και απώλειες σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια Πολτάβα, ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Κοχούτ ανέφερε ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Μόλις χθες, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, επιδρομή είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πολλούς χωρίς νερό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τέσσερις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επιδρομής που περιλάμβανε εκατοντάδες drones και πυραύλους, ένα κύμα επιθέσεων που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία λέει ως έπληξε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία με πυραύλους Stom Shadow

Από πλευράς του ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήγμα εναντίον χημικού εργοστασίου στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, το οποίο θεωρεί ζωτικής σημασίας για τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους κρουζ Storm Shadow γαλλοβρετανικής κατασκευής, που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram το ουκρανικό γενικό επιτελείο. «Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Το Κίεβο χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», υπογραμμίζοντας ότι παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές ανεξάρτητα.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανέφερε μέσω Telegram ότι μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές από ουκρανικές επιδρομές.

Ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, ανακοίνωσε επίσης μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.