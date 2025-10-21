Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο Suspilne που επικαλείται την περιφερειακή αστυνομία.

Όπως μεταδίδεται, τέσσερις ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν στην πόλη Νοβχορόντ-Σιβερσκίι, ανάμεσά τους και ένα παιδί δέκα ετών. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη.

Η πόλη Τσερνίχιβ και μεγάλο μέρος της ομώνυμης επαρχίας βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και, κατά διαστήματα, χωρίς νερό, εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων, σύμφωνα με τη διοίκηση της περιοχής.

«Λόγω μιας επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πόλη Τσερνίχιβ και οι βόρειες κοινότητες της περιφέρειας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες και δημοτικές διοικήσεις λειτουργούν χάρη στην εφεδρική παροχή», δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους στην πλατφόρμα Telegram.

Παρά τις προσπάθειες των συνεργείων να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, «σε ορισμένους τομείς, οι εργασίες επισκευής είναι αδύνατες λόγω της απειλής νέων επιθέσεων», πρόσθεσε ο Τσάους.

Ενεργειακό δίκτυο υπό πίεση

Η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι ουκρανικές αρχές έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν την κατανάλωση και να επιβάλουν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές προκειμένου να προστατεύσουν το σύστημα.

«Οι Ρώσοι στοχεύουν σκόπιμα εγκαταστάσεις ενέργειας της περιφέρειας Τσερνίχιβ, και αυτό με ιδιαίτερα εντατικό τρόπο εδώ και δύο μήνες», ανέφερε στην ουκρανική τηλεόραση ο Αντρίι Ποντορβάν, σύμβουλος του κυβερνήτη.

Την περασμένη εβδομάδα, η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι πάνω από το ήμισυ της παραγωγικής της ικανότητας έχει καταστραφεί. Τα ρωσικά πλήγματα της 3ης Οκτωβρίου χαρακτηρίστηκαν ως «η πιο μαζική επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου που έχει καταγραφεί ποτέ».