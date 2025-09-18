Αντιδράσεις, ποικίλες και συχνά επικριτικές, προκάλεσε η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία.

Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα με ακάλυπτους ώμους, το οποίο συνδύασε με μια φαρδιά ροζ ζώνη και εντυπωσιακά σμαραγδένια σκουλαρίκια. Παρότι η επιλογή της ήταν σαφώς τολμηρή, δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει μεγάλο μέρος του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Daily Mail κατέγραψε μερικά από τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο Χ (πρώην Twitter), με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Ένας έγραψε: «Το φόρεμα της Μελάνια – δεν με εντυπωσίασε», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ω, Θεέ μου. Μοιάζει με γιγάντιο πασχαλινό αυγό μ’ αυτό το καναρινί χρώμα και τη μοβ ζώνη». Κάποιος άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί ντύθηκε σαν μπανάνα;».

#KingCharles Toasts #Trump at Windsor At Windsor Castle, King Charles III raised a toast to Donald and #MelaniaTrump, celebrating the enduring ties between the U.K. and the U.S. during the president’s second official visit. pic.twitter.com/cyeKotRL1F — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) September 18, 2025

Υπήρχαν, όμως, και πιο ήπιοι τόνοι: «Μου αρέσει το φόρεμα, αλλά είναι υπερβολικά απλό για μια τόσο επίσημη περίσταση», έγραψε ένας σχολιαστής, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα δεν την κολακεύει».

Παρά την κριτική, δεν έλειψαν και τα θετικά σχόλια: «Μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει αυτό το φόρεμα. Η πιο όμορφη Πρώτη Κυρία στην ιστορία», ή «Κομψό, σικ και κολακευτικό – μου αρέσει πολύ».

Το δείπνο στο παλάτι

Το επίσημο δείπνο πραγματοποιήθηκε σε μια εντυπωσιακή αίθουσα του Κάστρου του Ουίνδσορ. Το τραπέζι, μήκους 47 μέτρων, ήταν διακοσμημένο με 139 κεριά και στρώθηκε με 1.452 μαχαιροπίρουνα, με την προετοιμασία να διαρκεί μια ολόκληρη εβδομάδα.

Το μενού σχεδιάστηκε από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Περιλάμβανε βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα, σύμφωνα με τις διατροφικές προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου.