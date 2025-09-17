Εφτασε λίγο πριν από τις 14:30 (ώρα Ελλάδος) στο Κάστρο του Ουίνδσορ ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, όπου έχει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας. Η υποδοχή τους ήταν θερμή, τηρώντας κατά γράμμα το πρωτόκολλο.

Αρχικά τους υποδέχθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ όπου και τους περίμεναν ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα. Ακολούθησε μια χαλαρή συζήτηση και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πομπή με άμαξες συνοδευόμενη από τη Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry) και στρατιωτικές μπάντες, καθώς και επιθεώρηση αγήματος στον ιστορικό εξωτερικό χώρο του κάστρου.

Δείτε live την επίσκεψη Τραμπ:

«Πολύ ξεχωριστό μέρος»

Ο Τραμπ, θαυμαστής του βασιλιά Καρόλου, δεν έχει κρύψει τη χαρά του που είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ, αλλά και ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που προσκλήθηκε από Βρετανό μονάρχη για δύο επισκέψεις.

«Αγαπώ τον βασιλιά Κάρολο», έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social τον Φεβρουάριο. Κατά την άφιξή του, δήλωσε για τη Βρετανία: «Είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος».