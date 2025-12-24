Τύχη αγαθή μού επέτρεψε να ανέβω προσκυνητής στα άγια χώματα της ευάνδρου (Ηπείρου), παρά τις προειδοποιήσεις κυβέρνησης, Αστυνομίας και αγροτών να το αποφύγω. Ητοι, να καθίσω σπιτάκι μου και να αποφύγω τις περιπέτειες, μέρες που είναι. Τους αψήφησα όλους.

Ξεκίνησα πρωί πρωί με βάρκα την ελπίδα και είναι αλήθεια ότι το ταξίδι για περίπου 250 χιλιόμετρα, ως τις παρυφές του εξωτικού Αγρινίου, ήταν σούπερ. Ούτε μποτιλιαρίσματα ούτε μπλόκα. Τρακτέρ άκουγα (στα ραδιόφωνα) και τρακτέρ δεν έβλεπα. Πάνω που με είχαν καταλάβει οι αμφιβολίες και το μυαλό μου άρχιζε να παίρνει ανάποδες στροφές, του είδους «δεν μπορεί, κάτι παίζεται εδώ», πέφτω πάνω σε μπλόκο της… Τροχαίας. Πιάνω κουβέντα με τα παλικάρια, ρωτώ από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γιατί είναι κομμένος ο δρόμος, αφού τα τρακτέρ και οι αγρότες που τα συνοδεύουν είναι άφαντοι, και η απάντηση είναι ότι δεν βλέπω τα τρακτέρ γιατί είναι παρατεταγμένα στα διόδια, καμιά 10αριά χιλιόμετρα πιο πάνω. Ξυπνάει μέσα μου η ερευνητική δημοσιογραφία, επικαλούμαι στα παλικάρια την ιδιότητά μου και ζητώ να με αφήσουν να κάνω ρεπορτάζ στην πηγή. Αυτοί συνεννοούνται με κάποιον ανώτερο με τον ασύρματο του περιπολικού και εν τέλει, μόνος στην Ιονία Οδό, κατευθύνομαι στο «μπλόκο Αγγελοκάστρου».

Αθήνα – Γιάννενα 8 ώρες

Δεν με υποδέχεται κανείς, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει και κανείς να μιλήσεις. Δυο τρεις που είδα συζητούσαν, χαλαρά, μεταξύ τους. Τα τρακτέρ ήταν καμιά 20αριά, παρατεταγμένα με τρόπο τέτοιο ώστε αυτός που κατευθύνεται προς τα διόδια να περνάει αναγκαστικά μέσα από μια δίοδο. Η μπάρα ήταν σηκωμένη και στα ταμεία δεν υπήρχε κανείς υπάλληλος. Εκανα μία απόπειρα να αναζητήσω κάποιον για να πληρώσω τα 3,25 ευρώ – καθότι δεν έχω καμία διάθεση να μου έρθει κανένα πρόστιμο, ότι πέρασα τα διόδια τζάμπα. Δεν βρήκα. Το δηλώνω για να είμαστε εξηγημένοι…

Αποχώρησα με κατεύθυνση τα Γιάννενα. Λίγο πριν από το ηρωικό Κομπότι της Αρτας, κώνοι της Τροχαίας μάς έβγαλαν (κι εμένα και όσους ακολουθούσαν) από την Ιονία Οδό και έτσι είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε μια φρέσκια εικόνα από την αγνή ελληνική επαρχία να αράζει στις καφετέριες, χασκογελώντας με την ταλαιπωρία των «Αθηναίων». Και κάπως έτσι, ψιλομποτιλιαρισμένοι, το φάγαμε το μισάωρο μέχρι να βγούμε στην έξοδο της Αρτας και να πάρουμε πάλι την Ιονία Οδό για να μας φέρει στην πατρώα γη. Ακριβώς πάνω στη γέφυρα, είδα επτά όλα κι όλα τρακτέρ να φυλάνε Θερμοπύλες και να κλείνουν τον δρόμο. Τέσσερα από τη μια πλευρά, τρία από την άλλη. Η υπόλοιπη αγωνιζόμενη αγροτιά της Αρτας είχε πάει καφενείο – είναι βέβαιο, 12 η ώρα το μεσημέρι!

Συνολικός χρόνος διαδρομής, κάτι περισσότερο από 5½ ώρες – τυχεροί, όπως μου ανέφερε, ένας γνωστός μου αργότερα. «Οι χθεσινοί το έκαναν 8 ώρες από Αθήνα»!

Info: υπό φυσιολογικές συνθήκες, η διαδρομή Αθήνα – Γιάννενα είναι πλέον, χαλαρά, 4 ώρες…

Σκληρό blame game

Πάμε τώρα στα ειδικότερα. Εδώ και μερικά 24ωρα παίζεται ένα σκληρό blame game, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο, ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες. Οι αγρότες ισχυρίζονται ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και ασφαλείς για τη μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Και ρίχνουν την ευθύνη στην κυβέρνηση που έχει δώσει εντολή στην Τροχαία να εκτρέπει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων από τις εθνικές οδούς.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, διατείνεται μέσω της ΕΛ.ΑΣ. ότι οι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς. Οτι με μία λωρίδα κυκλοφορίας και τρακτέρ εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.

Μετά τη χθεσινή εμπειρία, της Ιονίας Οδού, θα δικαιώσω τους φόβους της κυβέρνησης, αν και τους βρίσκω λιγάκι υπερβολικούς…

Βρίζουν ακατάπαυστα

Ομως, ανεξάρτητα από τις υπερβολές στα όρια του εκφοβισμού, η αλήθεια είναι ότι αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούν μόνο την ημέρα, ώστε να έχεις πλήρη ορατότητα, κυκλοφορούν όλο το 24ωρο, και τη νύχτα. Ετσι λοιπόν όπως είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ στους δρόμους και από δίπλα, για τις ανάγκες του «αγώνα», τα αντίσκηνα (για την ξεκούραση των αγωνιστών), οι ψησταριές, οι καντίνες και τα αυτοσχέδια μπαράκια (για τη σωστή διατροφή τους), κι ακόμη οι ομπρέλες για την προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα, δεν χρειάζεται πολύ να γίνει το κακό.

Εν κατακλείδι, αν οι αγρότες ήθελαν πραγματικά να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων, και όχι να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, θα μπορούσαν να έχουν κάνει την κίνηση – ματ, που θα τους έδινε τα εύσημα και τη στήριξη της κοινωνίας: θα τοποθετούσαν τα τρακτέρ στους παράδρομους δίπλα στα μπλόκα. Δεν το έκαναν, και δεν θα το κάνουν, πιστεύοντας ότι οι πολίτες είναι ανεκτικοί και καταλαβαίνουν. Ε, δεν καταλαβαίνουν, ας είναι σίγουροι γι’ αυτό. Βρίζουν. Ακατάπαυστα…

Κέρδη και ζημίες

Ο πρόεδρος Κυριάκος Α΄, πάλι, έχοντας κατά νου προφανώς από τις «κυλιόμενες» (δημοσκοπήσεις) ότι οι αγρότες έχουν χάσει τη λαϊκή στήριξη εξαιτίας όσων προανέφερα, και τα οποία λίγο – πολύ είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα, εμφανίστηκε σκληρός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν εκβιάζεται, είπε, η κυβέρνηση, και προφανώς αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα μας όμως δεν είναι αν εκβιάζεται η κυβέρνηση, και λογικά δεν θα υποκύψει. Το θέμα μας είναι ότι υποφέρει κόσμος από αυτή την ιστορία. Στην Ηπειρο, όπου περίμεναν να δουλέψουν οι άνθρωποι τώρα τις γιορτές, η πτώση στις κρατήσεις των ξενοδοχείων είναι σοβαρή – πρόχειρα, μπορεί να υπερβαίνει και το 50%. Ακόμη και ο ίδιος (ναι, ο ΙΔΙΟΣ!) ακύρωσε την άνοδό του στην Ηπειρο για τις γιορτές, και η αιτία προφανώς δεν είναι ότι ήθελε να απολαύσει τη θαλπωρή του πατρικού του στα χειμωνιάτικα Χανιά. Η αιτία είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μια ενδεχόμενη ανεπιθύμητη συνάντηση με τίποτε αγρότες της περιοχής.

Επανέρχομαι στο πολιτικό σκέλος της σκληρής στάσης του Κυριάκου Α΄: μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει απώλειες στην κοινωνία εξαιτίας του αγροτικού, μια που φαίνεται να έχει δουλέψει ο κοινωνικός αυτοματισμός, έχει όμως απώλειες στον κόσμο της οικονομίας που πλήττεται από τις κινητοποιήσεις.

Ετσι είναι αυτά. Κέρδη και ζημίες…

«Νέα» για τους στρατηγούς των μπλόκων

Και ένα ειδικό θέμα τώρα: αυτό του Ανεστίδη, του αποκαλούμενου και «αρχιστράτηγου των μπλόκων». Χθες, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι όντως δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Ανεστίδη, όπως πολύ σωστά και με απόλυτη ακρίβεια είχαν προαναγγείλει τα φιλοκυβερνητικά Μέσα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Υποθέτω ότι και η προανάκριση εις βάρος του θα ισχύει, όπως και οι «αποκαλύψεις» για τα χωράφια που έχει ή τα άλλα που δήλωνε και δεν είχε. Μιλάμε για θρίαμβο της ενημέρωσης. Τον έκαναν πανελλήνια «ρόμπα» τον «αρχιστράτηγο», να μάθει να τους κουνιέται ή, κατ΄ άλλη εκδοχή της ίδιας στάσης, να τους κουνάει το δάχτυλο. Τώρα περιμένω πότε θα προαναγγείλουν (τα Μέσα) την προφυλάκισή του για να το πάρει το μάθημα, μια και καλή, ο Ανεστίδης. Και να συνετιστούν και οι υπόλοιποι ανεστίδηδες.

Να προβλέψω κι εγώ κάτι, διότι ειδικότερη πληροφόρηση δεν έχω, απλώς το ένστικτό μου μου λέει ότι όπου να ‘ναι θα ακούσουμε ανάλογα «νέα» και για τους στρατηγούς των μπλόκων της Θεσσαλίας – και ειδικά της Νίκαιας. Θυμηθείτε με…

Καλά Χριστούγεννα

Ταύτα για σήμερα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με υγεία, χαρές και κάθε καλό για τον καθένα…