Από τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός έστειλε – για πρώτη φορά από τα τέλη Νοεμβρίου που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις – μήνυμα στους αγρότες, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς. Οι συμμετέχοντες στα μπλόκα διαμηνύουν εδώ και μέρες ότι δεν σκοπεύουν να πάρουν τα τρακτέρ τους από τους δρόμους. Η γραμμή των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών είναι εκείνη που έχει επικρατήσει. Οι δύο πλευρές, λοιπόν, φαίνεται πως κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση. Ανάμεσά τους, ωστόσο, βρίσκεται εγκλωβισμένη όλη η υπόλοιπη κοινωνία.

Οι εκδρομείς των γιορτών ταλαιπωρούνται ακόμη και σε χωματόδρομους – ενώ, προφανώς, τίθεται και σοβαρό θέμα οδικής ασφάλειας λόγω της κατάστασης στο οδικό δίκτυο. Η τροφοδοσία της αγοράς σε μια περίοδο με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες βρίσκεται στον αέρα. Οσοι δραστηριοποιούνται στους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς χάνουν ήδη έσοδα. Και το χειρότερο; Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία πιθανότητα εκτόνωσης της κρίσης.

Γι’ αυτό, οφείλουν τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι διαμαρτυρόμενοι να κάνουν ένα βήμα πίσω. Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει, έτοιμοι να προχωρήσουν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. Τα μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Οχι μόνο επειδή δεν το επιτρέπει πια η Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και γιατί κάτι τέτοιο δεν θα έδινε καμιά σοβαρή προοπτική ανάκαμψης στον πρωτογενή τομέα. Οι κυβερνώντες, από την άλλη, πρέπει να καταλάβουν ότι θυμός και δυσαρέσκεια δεν κυριαρχούν μόνο στον αγροτικό κόσμο. Η κοινωνία απαιτεί λύσεις στα προβλήματά της κι όχι επικοινωνιακή διαχείρισή τους.