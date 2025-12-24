Εως τις 9 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υπογραφής δανειακών συμβάσεων των αιτήσεων της πρώτης υπαγωγής του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την απόφαση που είχε εκδώσει στις αρχές του μήνα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), φορέας υλοποίησης του Προγράμματος, στην 1η απόφαση Υπαγωγής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» έχουν υπαχθεί 20.840 ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των οποίων έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 586.767.055,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» είναι το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Εχει συνολικό προϋπολογισμό 924.269.064,54 ευρώ και εντάσσεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) μέσω του κεφαλαίου REPowerEU, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών και αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Πάντως, το υπουργείο σύμφωνα με πληροφορίες είναι στην τελική ευθεία και για την παρουσίαση του νέου «Εξοικονομώ 2026» που θα αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του νέου έτους. Θα έχει αλλαγές σε σχέση με το «Εξοικονομώ 2025», θα στοχεύουν σε λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες για ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών και θα εστιάζει περισσότερο στη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μάλιστα ο προϋπολογισμός του υπουργείου Περιβάλλοντος για το 2026, που είναι αυξημένος κατά 792 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτεί και τη δέσμευση για συνέχιση προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».

10 ερωτήσεις – απαντήσεις

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025»;

Το Πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται;

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται περίπου σε 396,1 εκατ. ευρώ. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 27.380.184,33 ευρώ διατίθεται για οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ, ποσό 91.267.281,11 ευρώ διατίθεται για τους πληγέντες της Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανόμενων και των σεισμόπληκτων της δημοτικής κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου) και τους σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου και Σάμου (εκ των οποίων τα 54.760.368,66 ευρώ διατίθενται για τα ευάλωτα νοικοκυριά), ποσό 18.253.456,22 ευρώ διατίθεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία ή μισθωτές που μισθώνουν επιλέξιμη κατοικία και αποδεικνύεται με την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, με διάρκεια υπολειπόμενης ισχύος μίσθωσης τουλάχιστον επτά ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας αφορά έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Ως προς την ανωτέρω κατηγορία για την περίπτωση ενοικίασης δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ποια ήταν η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Αιτήσεις υποβάλλονταν από την 8η Ιανουαρίου 2025 έως και την 20ή Μαρτίου 2025.

Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που αποκλείουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα;

Οχι, δεν υπάρχουν απαγορευτικά εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών: δηλαδή με ατομικό εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, τα οποία λαμβάνουν αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης.

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται από το Πρόγραμμα;

Βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες: αντικατάστασης κουφωμάτων, τοποθέτησης/αναβάθμισης θερμομόνωσης, αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης/ψύξης, τοποθέτησης συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (Smart home) και η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, είναι υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24% ανά αίτηση ωφελούμενου (για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και β) τις 35.000 ευρώ για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Δηλαδή ο επιλέξιμος προϋπολογισμός σε μία αίτηση θα είναι το κατώτερο από τα άνω δύο όρια.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του έτους αναφοράς του Προγράμματος (εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας 2023). Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση η χρήση του ως κύριας κατοικίας προκύπτει από το έντυπο Ε1 του χρήστη της κατοικίας. Η ενοικίαση ή παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντος. Η κύρια χρήση θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2023). Σε περίπτωση που το ακίνητο το 2023 δεν ήταν σε χρήση (κενή κατοικία), τότε χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών (2022 ή 2021). Για κατοικία που αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2023 ο αιτών δεσμεύεται για τη χρήση της ως κύριας κατοικίας με σχετική υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας και τον χρήστη αυτής.