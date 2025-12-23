Την πρώτη Απόφαση Υπαγωγής ωφελούμενων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά.

Στην πρώτη φάση του «Εξοικονομώ 2025» υπάγονται 20.840 ωφελούμενοι από όλη τη χώρα, με συνολική επιδότηση ύψους 464.897.111,57 ευρώ. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων και των λοιπών δαπανών ανέρχεται σε 586.767.055,31 ευρώ, καλύπτοντας εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας και τις απαραίτητες υποστηρικτικές δαπάνες για την ολοκλήρωση των έργων.

Τι περιλαμβάνει η Απόφαση Υπαγωγής

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος, κάθε ωφελούμενος λαμβάνει Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει:

αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων,

το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,

τον επιλέξιμο προϋπολογισμό,

το ποσοστό επιχορήγησης.

Τι ισχύει για τα δάνεια

Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται δανειοδότηση, οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ενημέρωση για την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

Εάν η δανειακή σύμβαση δεν υπογραφεί εγκαίρως με ευθύνη του ωφελούμενου, ενεργοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια, διαφορετικά η αίτηση οδηγείται σε απένταξη.

Κατ’ εξαίρεση, για τους ωφελούμενους της 1ης υπαγωγής, η προθεσμία υπογραφής της δανειακής σύμβασης παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος: exoikonomo2025.gov.gr

«Εξοικονομώ 2025»: Στόχοι και χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί βασική δράση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Βασικοί στόχοι

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ,

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30% ανά κατοικία,

ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 11.500 κατοικιών έως το 2025.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Η χρηματοδότηση καλύπτει παρεμβάσεις όπως:

αντικατάσταση κουφωμάτων,

εγκατάσταση θερμομόνωσης,

αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης,

ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ,

λοιπές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Ενισχυμένα κίνητρα για ευάλωτες ομάδες

Αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης και ειδικοί προϋπολογισμοί προβλέπονται για: