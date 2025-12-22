Η χρονιά που, πολιτικά, σημαδεύτηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κλείνει με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα viral βίντεο με στιγμές της από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γεμίσει με αποσπάσματα όπου η πρώην πρόεδρος της Βουλής εξετάζει τους κληθέντες στην επιτροπή για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων πότε με το καλό, πότε με το άγριο. (Σπανίως με το πρώτο, βέβαια). Αναμενόμενο όλο αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος: κόμματα προσωποπαγή, χωρίς προγραμματικές θέσεις, όπως αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, βλέπουν σε περιστάσεις όπως η επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή οι εκδηλώσεις για τα Τέμπη νωρίτερα φέτος, πεδίο δόξης λαμπρό να κερδίσουν πόντους και να ακουστούν, κάνοντας θόρυβο. Ο δεύτερος: οι ατάκες της Ζωής Κωνσταντοπούλου που απομονώθηκαν και σπάρθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δεν εισφέρουν τίποτα καινούργιο ή χρήσιμο. Είναι κυρίως ειρωνείες, φωνές και στιγμές που διέκοψε τους εξεταζόμενους για να εκφράσει θυμικό. Επόμενο να γίνουν viral. Προσφέρει λαβές για εύκολες ταυτίσεις και έκφρασης του θυμού που υπάρχει τριγύρω – κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε ποιον οφείλεται η επιτυχία της Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες; Στην κυβέρνηση φυσικά. Στους χειρισμούς και στα λάθη, στη ρητορική και στο ύφος αντιδικίας με την κοινωνία που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα Τέμπη. Γιατί, υποτεθείσθω ότι δεν είχε γίνει η κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι όταν υπήρξαν ενδείξεις κακοδιαχείρισης – ήδη από το 2020 – η κυβέρνηση έκανε το παν για να καθαρίσει το τοπίο, ότι άφηνε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της και ότι δεν μπλόκαρε η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή τον έλεγχο των Αυγενάκη και Βορίδη, αν είχαν γίνει όλα αυτά, πόσες ευκαιρίες θα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να γίνει viral; Φυσικά την κυβέρνηση δεν την ενοχλεί η άνοδος της Πλεύσης, γιατί είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναφέρει το γνωστό σύνθημα «Μητσοτάκης ή χάος» κραδαίνοντας το σκιάχτρο του αντισυστημισμού. Ρισκάρει το να κουραστεί ο κόσμος και να διαλέξει το χάος και να πει στην κάλπη πως «υπάρχει Ζωή και μετά από σένα», που λέει και ένα τραγούδι. Και τότε θα ρωτάμε «τις πταίει;».

Η Τζίνα Μοσχολιού απουσιάζει με άδεια