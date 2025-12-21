Σε πλήξη εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκάλυψε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η ερευνά επικεντρώνεται σε τουλάχιστον 2.000 ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις ενώ έχουν εντοπιστεί και δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγροτών από την Κρήτη. Πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, που φέρεται να έχουν λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά, που δεν τα δικαιούνταν. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις γιορτές αναμένεται το «ελληνικό FBI» να ανακοινώσει άλλες τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να τα δικαιούνται.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» της Οικονομικής Αστυνομίας έχει μπει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων φέρεται να έλαβε για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765 ευρώ. Το συνολικό των επιδοτήσεων που εισέπραξε από το 2019 μέχρι και το 2024 αγγίζει τα 210.550 ευρώ. «Είναι δηλωμένα όλα στην εφορία. Είμαι αθώος», δηλώνει ο ίδιος.

Συλλήψεις προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Στην εκπομπή Face2Face των «Νέων» με την Κατερίνα Παναγοπούλου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες συλλήψεις αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

–Έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων για τον ΟΠEΚΕΠE ή να περιμένουμε από το ελληνικό FBI και άλλες αποκαλύψεις;

-Όχι, τώρα άρχισε. Τώρα άνοιξε ο κύκλος. Έχουν μέχρι στιγμής, το FBI έχει αποδομήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μετά τα Χριστούγεννα θα έρθουν και άλλες πολυπληθείς εγκληματικές οργανώσεις.

–Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις βέβαια είδαμε σε μία τουλάχιστον εξ αυτών πρωταγωνιστικό ρόλο ενός «γαλάζιου» στελέχους.

-Τι θα πει αυτό; Γαλάζιος, πράσινος, κόκκινος; Καμιά σημασία και καμιά αξία δεν έχει αυτό.

–Βγαίνουν δικά σας παιδιά, αυτοί που παίρνουν παράνομα χρήματα;

-Δεν υπάρχουν ούτε δικά μας παιδιά, ούτε δικά τους παιδιά. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι απέναντι στον νόμο έχουν ευθύνες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για τις Αρχές και ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.