Σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ ενώνουν τις δυνάμεις τους αναβιώνοντας την τριμερή συμμαχία μέσω μιας συνάντησης κορυφής τη Δευτέρα στα Ιεροσόλυμα που θα κρίνει εξελίξεις στην περιοχή και θα εκπέμψει μηνύματα σε γείτονες με τάσεις αναθεωρητικές όπως η Τουρκία. Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου πραγματοποιούν την επικείμενη τριμερή διάσκεψη έχοντας ψηλά στην ατζέντα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη μεταξύ τους συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, την ώρα που βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο η εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, με τις ΗΠΑ να επισπεύδουν υπό τον φόβο διακινδύνευσής του.

Οι διαβουλεύσεις των τριών ηγετών στα Ιεροσόλυμα είναι βέβαιο πως θα λάβουν υπόψη την κινητικότητα που αναπτύσσει εσχάτως η Τουρκία σε σχέση με τα τεκταινόμενα στην περιοχή. Επειτα από το σήμα της Ουάσιγκτον για εκκίνηση ενεργειακών πρότζεκτ στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα σε ρόλο κομβικό και με φόντο την ελληνική πρωτοβουλία για φόρουμ «5×5» που έχει ως απώτερο στόχο τη διευθέτηση των εναπομεινασών οριοθετήσεων θαλάσσιων ζωνών στην περιοχή, η Τουρκία έχει πυκνώσει αισθητά τις παρεμβάσεις της.

Μέσω του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, η Αγκυρα έχει τελευταία μετατοπίσει την πάγια θέση της ως προς τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο (εξαιτίας κυρίως του μπλοκαρίσματος από τον SAFE λόγω casus belli), ενώ πασχίζει αδιάκοπα να βρει τρόπο επαναφοράς στο πρόγραμμα των F-35 προσπαθώντας παράλληλα να δει τι θα κάνει με τους S-400, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επαναλαμβάνει πως η σχετική «θέση της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη».

Οσον αφορά το Κυπριακό, ο Χακάν Φιντάν προ ημερών δήλωσε πως θα μπορούσε να μπει το «πολιτικό πρόβλημα» στον πάγο προκειμένου «να αδράξουν τη στιγμή» και να «απολαύσουν», μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της περιοχής, την εκμετάλλευση της ενέργειας, μετατρέποντας «την Κύπρο σε παράδεισο».

Πέραν όλων αυτών, η Τουρκία επιθυμεί να έχει ρόλο και στην επόμενη ημέρα στη Γάζα ενόσω επιδιώκει να πατήσει γερό πόδι και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Συρία και η Λιβύη. Βασική στόχευση της αναβίωσης της συμμαχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ κατά το τρέχον μομέντουμ είναι η δημιουργία αντίβαρων στις ισορροπίες της περιοχής, ιδίως έναντι δυνάμεων όπως η Τουρκία που λειτουργεί εκτός κανόνων διεθνούς δικαίου, έχοντας αφήσει τα αποτυπώματα της εν λόγω δράσης της τόσο επί της Κύπρου με την παράνομη κατοχή όσο και επί της Ανατολικής Μεσογείου με το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ενεργειακά και Γάζα

Στον ενεργειακό τομέα είναι δεδομένο πως θα τεθούν μεταξύ των τριών ηγετών θέματα όπως ο IMEC, ο GSI και άλλα ενεργειακά πρότζεκτ που φιλοδοξούν να δράσουν (και) καταπραϋντικά στην πολύπαθη περιοχή.

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν επίσης δηλώσει πως επιθυμούν να είναι μέρος της λύσης στη Μέση Ανατολή, με την Αθήνα και τη Λευκωσία να εξετάζουν επί του παρόντος τους όρους συμμετοχής τους στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ στη Γάζα ως προς το υπό συγκρότηση σώμα της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.