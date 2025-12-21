Εχουν περάσει δέκα χρόνια από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι (COP21), όπου 195 κράτη ανέλαβαν την ιστορική δέσμευση να συνεργαστούν για να περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Μια δεκαετία αργότερα, μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει.

Στη Γαλλία έχουμε μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% σε σύγκριση με το 1990, συμπεριλαμβανομένου 20% μεταξύ 2017 και 2024. Στόχος μας είναι η μείωση κατά 50% έως το 2030, που σημαίνει 270 εκατομμύρια λιγότερους τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Αυτά τα αποτελέσματα είναι το συλλογικό επίτευγμα της Γαλλίας – η επιτυχία της μοναδικής μας προσέγγισης στην οικολογία, η οποία συνδυάζει την πρόοδο και την προστασία και μας επιτρέπει να μειώσουμε ταυτόχρονα τόσο τις εκπομπές όσο και την ανεργία.

Πώς; Μέσω σαφών επιλογών. Εχω θέσει την οικολογία στο επίκεντρο όλων των οικονομικών, πολεοδομικών, ενεργειακών, γεωργικών και βιομηχανικών πολιτικών μας. Η Εθνική Στρατηγική Χαμηλών Εκπομπών Ανθρακα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: καθορίζει την πορεία μας, διαμορφώνοντας όλες τις πολιτικές μας.

Βασιζόμαστε σε έξι βασικές αρχές:

Σεβασμός και προστασία της επιστήμης. Καθοδηγούμαστε από τη συναίνεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Επενδύουμε πολύ στην έρευνα και την καινοτομία για το κλίμα, ώστε να βρούμε νέες λύσεις για την απαλλαγή από τον άνθρακα – από μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και υδρογόνο χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως βιώσιμα καύσιμα και διαχείριση των υδάτων. Σε μια εποχή που οι επιστημονικές φωνές αμφισβητούνται, θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε σε αυτόν τον τομέα και να προσελκύουμε τους καλύτερους ερευνητές μέσω των προγραμμάτων μας «Επιλέξτε τη Γαλλία για την Επιστήμη».

Τερματισμός της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Οι κύριοι πυλώνες της ενεργειακής μας πολιτικής είναι η μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η επανεκκίνηση της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό έχει επιτύχει: Το 2024 η ηλεκτρική μας ενέργεια ήταν απαλλαγμένη από τον άνθρακα σε ποσοστό άνω του 95% – ένα κορυφαίο επίτευγμα παγκοσμίως. Υστερα από πρωτοφανή διαβούλευση και σχεδιασμό, έχουμε εντοπίσει τις ζώνες όπου θα αναπτυχθούν υπεράκτια αιολικά πάρκα έως το 2050. Εχουμε αναβιώσει τον πυρηνικό τομέα, με την αρχική κατασκευή και χρηματοδότηση να έχει ήδη ξεκινήσει σε έξι νέους αντιδραστήρες EPR2, και αναπτύσσουμε μικρούς αντιδραστήρες για την παραγωγή θερμότητας. Εως το 2027 θα κλείσουμε ή θα μετατρέψουμε τους τελευταίους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.

Βοηθώντας τις βιομηχανίες μας να εγκαταλείψουν τον άνθρακα. Οι πράσινες επενδύσεις στη Γαλλία έχουν αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία τρία χρόνια και η πράσινη βιομηχανία αντιπροσώπευε ένα στα τρία νέα εργοστάσια το 2024. Εχουμε ήδη ξεκινήσει προσπάθειες απεξάρτησης από τον άνθρακα για τις 50 μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις – μέχρι το 2030 θα έχουν μειώσει στο μισό τις εκπομπές τους. Οι πράσινες βιομηχανίες μας δημιουργούν θέσεις εργασίας σε όλες τις περιοχές μας.

Διατήρηση του στόχου της Γαλλίας για πρόοδο για τους ανθρώπους. Η οικολογία πρέπει να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ανακαίνιση των σπιτιών μας επιτρέπει σε όλους να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, βοηθά τη χώρα να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων. Αυτή η φιλοδοξία για πρόοδο απαιτεί συνεχή προσοχή στην ισότητα και την αγοραστική δύναμη. Μέσω του προγράμματος κοινωνικής μίσθωσης, 50.000 κατοικίες χαμηλού εισοδήματος μπόρεσαν να αποκτήσουν ένα νέο όχημα το 2024 για λιγότερο από 100 ευρώ τον μήνα και άλλες 50.000 θα επωφεληθούν φέτος.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι ήδη εδώ και επιταχύνονται. Εχουμε υιοθετήσει το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής και έχουμε ορίσει μια πορεία αναφοράς για την ευθυγράμμιση όλων των πολιτικών μας – από το τοπικό έως το εθνικό επίπεδο.

Μεταφέροντας τον αγώνα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι η πιο φιλόδοξη ήπειρος όσον αφορά το κλίμα. Το 2017 ξεκίνησα τη Σύνοδο Κορυφής «Ενας Πλανήτης» για να δημιουργήσω διατομεακούς συνασπισμούς ικανούς να δρουν ταυτόχρονα σε έργα μείωσης των εκπομπών και προσαρμογής. Εκτοτε έχουμε ξεκινήσει 50 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Δέκα χρόνια μετά την COP21, η Γαλλία φιλοξένησε και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, με στόχο την προστασία μοναδικών οικοσυστημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για το κλίμα. Ηγούμαστε αυτής της προσπάθειας με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία όλων.

Η δεκαετία από την COP21 ήταν μια περίοδος επιτυχίας και φιλοδοξίας. Αλλά έχει επίσης σημαδευτεί από διεθνείς εντάσεις, αμφισβήτηση της επιστήμης, διεθνή διχασμό και προσπάθειες για την εξάλειψη του παγκόσμιου ιδανικού της ελευθερίας και της αδελφοσύνης μεταξύ των λαών. Ας κάνουμε την επόμενη δεκαετία μια εποχή συλλογικής επιτυχίας. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε – αν παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι πριν από δέκα χρόνια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος της Γαλλίας