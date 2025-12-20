Εχουμε υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον κ. Παπαστεργίου ο οποίος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό μας είπε πως «η χώρα αλλάζει πίστα». Ο προκάτοχός του κ. Πιερρακάκης μας διαβεβαίωσε από το digital forum ότι η Ελλάδα θα βρεθεί «στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης». Και προ ημερών ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης μας θύμισε ότι «δεν έχει περάσει τόσος καιρός ώστε να έχουμε ξεχάσει τις ατελείωτες ουρές, τις καθυστερήσεις, (…) την ταλαιπωρία στην οποία το κράτος υπέβαλλε τους πολίτες».

Για παράδειγμα, ο ΕΦΚΑ (το ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο που δημιουργήθηκε λόγω μνημονίων) δεν υπάρχει πια. Εγινε πλήρως ηλεκτρονικός και γι’ αυτό λέγεται eΕΦΚΑ. Ας δούμε, λοιπόν, ποια δικαιολογητικά ζητάει αυτό το προκεχωρημένο φυλάκιο της τεχνολογίας εάν ένας εκπαιδευτικός θελήσει να συνταξιοδοτηθεί. Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος για όποιον ενδιάφερεται στους ιστότοπους των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – με αρκετές διαφορές μεταξύ τους, αλλά χωρίς να αλλάζει η γενική ιδέα ότι κάποιος πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και σωματική ρώμη για να γίνει βαστάζος σωρών εντύπων.

Απαριθμούμε τα βασικά. Πρώτα από όλα τέσσερις – με αριθμητική διευκρίνιση (4) – απλούς φακέλλους Α4 για να χωρέσουν τη χαρτούρα που ακολουθεί. Αίτηση παραίτησης (εννοείται σε χαρτί). Αλλη, διαφορετική, αίτηση απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης «σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή». Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο, επίσης «σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή». Φωτοτυπία (ναι, φωτοτυπία!) της αστυνομικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν διευκρινίζεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, αλλά μάλλον τεκμαίρεται από το φάκελλο Α4). Εγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ, π.χ. «φωτοτυπία (πάλι!) εκκαθαριστικού Εφορίας».

Φωτοτυπία (τι άλλο…) πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, γιατί στον eΕΦΚΑ δεν έχουν πληροφορηθεί πως πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν συνοδεύονται από βιβλιάριο – ούτε από κουμπαρά. ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο ή «εκτύπωση (;!) από το amka.gr»! Πιστοποιητικά στρατολογίας (με τη χρήσιμη διευκρίνιση ότι αφορά μόνον τους άνδρες), βεβαιώσεις και άλλα που για λόγους χώρου παραλείπουμε.

Αξίζει όμως μέσα στο πλήθος – και καλό κουράγιο σε όποιον μαζοχιστικά ανατρέξει στα σχετικά έγγραφα – να αναφέρουμε ότι για μια μέγαλη ομάδα ασφαλισμένων δέον «να προσκομίζεται αν ήδη υπάρχει βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων (σημ.: δηλαδή δεκάδες σελίδες Α3) (…) καθώς τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου». Επίσης, για τις μισθολογικές καταστάσεις των ετών 2002-2010 διευκρινίζεται ότι «τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα σχολεία που υπηρέτησαν τα συγκεκριμένα σχολικά έτη» και στα οποία οι συνταξιοδοτούμενοι πρέπει να τρέχουν για να τα μαζέψουν.

Καταγράφονται 17 (ολογράφως: δέκα επτά) κατηγορίες αναγκαίων δικαιολογητικών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν πλήθος άλλων υποκατηγοριών με επίσης απαραίτητα υπο-δικαιολογητικά. Το σύνολο αυτού του χαρτοβασιλείου εγγράφων, φωτοτυπιών, βεβαιώσεων, δηλώσεων πρέπει να στοιβαχτεί (σε χαρτοκιβώτιο) και να υποβληθεί αρμοδίως στην αρμόδια διεύθυνση, η οποία θέλει τους τέσσερις φακέλους διότι, όπως εξηγεί, «τους στέλνουμε σε τέσσερα Ταμεία»… Αν κάποιος αρμόδιος σταθεί δύσπιστος απέναντι σε όλα αυτά τα μυθεύματα και θελήσει να επιβεβαιώσει τη ζώσα πραγματικότητα, καλύτερα – για να μη χάνει χρόνο – να πεταχτεί από το κυβερνοστρατηγείο του Μποδοσάκειου μέχρι την πρώτη γωνία, όπου στεγάζεται ο eΕΦΚΑ της οδού Φιλελλήνων. Να πάει με τα πόδια – είναι κοντά. Και επιπλέον, από τα μέσα Νοεμβρίου έως πριν από λίγες μέρες τα τηλέφωνα ήταν εκτός λειτουργίας.