Νέο πακέτο φωτογραφιών από το αρχείο του Τζέφρι Επστιν έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Το υλικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λογοκριμένες φωτογραφίες διαβατηρίων γυναικών, εικόνες γνωστών ανδρών όπως ο Μπιλ Γκέιτς ή ο Νόαμ Τσόμσκι που είχαν επαφές με τον Επστιν, καθώς και «ανησυχητικά γραπτά μηνύματα σχετικά με στρατολόγηση γυναικών» για τον παιδόφιλο μεγιστάνα. Οι φωτογραφίες προέρχονται από αρχείο άνω των 95.000 εικόνων που παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί κάλεσαν για άλλη μια φορά το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τους φακέλους Eπστιν, κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο». Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται φωτογραφίες ισχυρών προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν κοινωνικά με τον Επστιν, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο πρίγκιπας Αντριου. Κάποιες φωτογραφίες δείχνουν τον Μπιλ Γκέιτς να στέκεται δίπλα σε γυναίκα με καλυμμένο πρόσωπο, καθώς και τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι να συνομιλεί με τον Επστιν μέσα σε αεροπλάνο. Αλλο υλικό περιλαμβάνει φωτογραφία γυναικείου ποδιού πάνω σε κρεβάτι, με φόντο αντίτυπο του μυθιστορήματος «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, καθώς και απόσπασμα του βιβλίου γραμμένο στο πόδι.

Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνεται και στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων με άγνωστους συνομιλητές, το οποίο φαίνεται να αφορά τη στρατολόγηση 18χρονης γυναίκας για συνάντηση με τον Επστιν. Το μήνυμα αναφέρει: «Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ισως κάποια να είναι καλή για τον J.;».