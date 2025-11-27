Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο ιστορικός Άντριου Λόουνι για το περιβόητο σκάνδαλο Έπστιν. Ισχυρίστηκε ότι ο Τζέφρι Επστιν είχε γίνει τόσο παρανοϊκός πριν τον θάνατό του, που σκεφτόταν να σκοτώσει τον έκπτωτο – πλέον – Πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyExpress ο Λόουνι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Entitled» για τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, δήλωσε ότι δύο αξιόπιστες πηγές – μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα – του είπαν πως ο γνωστός πρώην χρηματοοικονομικός σύμβουλος απευθύνθηκε σε έναν πρώην εκτελεστή της βρετανικής SAS και του είπε ότι ήθελε τον Άντριου και την Φέργκιουσον νεκρούς. Όπως είπε, ο Επστάιν ήταν πεπεισμένος ότι τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθούν και πάλευε να κρατήσει τα πράγματα υπό τον έλεγχό του, όσο περίμενε την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Παρόλα αυτά, ο Λόουνι ξεκαθάρισε πως ο Επστάιν ήταν συχνά υπερβολικός. «Όλη αυτή η ιστορία θυμίζει σκηνές από τη «Μέρα του Τσακαλιού» (γνωστή ταινία θρίλερ)», σχολίασε στο podcast του Daily Beast. «Ωστόσο, τίποτα γύρω από τη ζωή του Έπστιν δεν ήταν ποτέ φυσιολογικό».

Ο φόβος ενός «σπουδαίου φίλου»

Ο ιστορικός αναφέρθηκε και στους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η Σάρα Φέργκιουσον είχε στείλει email στον Έπστιν, όπου και τον αποκαλούσε «σπουδαίο φίλο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Φέργκιουσον ήταν τρομοκρατημένη, καθώς ο άνδρας αυτός είχε επαφές με επικίνδυνα άτομα και φοβόταν για την ασφάλειά της και των παιδιών της. Ωστόσο, κι ο ίδιος ο Έπστιν, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, πίστευε ακόμη – όπως υποστηρίζει πάντα ο ιστορικός και συγγραφέας Λόουνι – ότι το Παλάτι ίσως επιχειρούσε να τον «βγάλει από τη μέση».

Ο Λόουνι καταλήγει: «Αν ο Τζέφρι δεν είχε πεθάνει, πιστεύω πως ο Άντριου και η Φέργκι θα είχαν δολοφονηθεί. Θεωρούσε ότι ήξεραν πάρα πολλά».