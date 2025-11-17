Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι στηρίζει την πρόταση των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία που αφορούν τον Τζέφρι Έπστιν, τον πλούσιο χρηματομεσίτη και διαβόητο σεξουαλικό δράστη, παρότι μέχρι πρόσφατα είχε εκφράσει αντίθεση.

«Οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Έπστιν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται εντός της εβδομάδας να εξετάσει πρόταση νόμου που θα υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το διαθέσιμο υλικό σχετικά με την υπόθεση Έπστιν.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον ‘Έπστιν’ και αφορούν διάφορους δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Έπστιν», συνέχισε ο Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες ότι επιχειρεί να αποκρύψει πτυχές της υπόθεσης που τον αφορούν προσωπικά, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Εσωκομματικές αντιδράσεις

Η νέα του στάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ρεπουμπλικανικού κόμματος, που συνήθως παραμένει απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις θέσεις του.

Ο Τραμπ πήρε αποστάσεις από μέχρι πρότινος στενούς συμμάχους του στο κίνημα MAGA, όπως τη βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Το σαββατοκύριακο απέσυρε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Ορισμένα ‘μέλη’ του ρεπουμπλικανικού κόμματος ‘χρησιμοποιούνται’» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Καταλήγοντας, τόνισε πως η αρμόδια επιτροπή της Βουλής «μπορεί να έχει όλα όσα δικαιούται από νομική άποψη, δεν με νοιάζει!», πληκτρολογώντας την τελευταία φράση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.