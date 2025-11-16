Απρόσμενη εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο προκάλεσε έκπληξη και αμηχανία στους καλεσμένους και το νεόνυμφο ζευγάρι.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ εισήλθε απροειδοποίητα στην αίθουσα της δεξίωσης, συνεχάρη τους νεόνυμφους και, με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε πως θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση για ένα από τα ξενοδοχεία του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Τραμπ απευθύνθηκε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Έρικ Μεταξάς, λέγοντας: «Αυτός θα με πάει στον παράδεισο», ενώ του έτεινε το χέρι για χειραψία. Ο Μεταξάς, γνωστός υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, απάντησε ότι δεν επιθυμεί να ανοίξει συζήτηση για τη μεταθανάτια ζωή.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Μεταξάς ανέφερε: “Χθες το βράδυ, στο γάμο του φίλου μου Mike Wilkerson στο Mar-a-Lago, εμφανίστηκε ο Πρόεδρος. Καθώς έμπαινε, με έδειξε και αστειεύτηκε: Αυτός είναι ο τύπος που θα με πάει στον παράδεισο”.

Η απρόσμενη παρουσία του Τραμπ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες τη βρήκαν διασκεδαστική, ενώ άλλοι τη θεώρησαν έξυπνο επικοινωνιακό τέχνασμα για την προβολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.