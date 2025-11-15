Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και άλλοτε στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές οι οποίες, όπως υποστηρίζει, «ενθαρρύνονται» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η Γκριν, γνωστή για τη δράση της στη ριζοσπαστική δεξιά, αντέδρασε μετά τις πρόσφατες δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ, ο οποίος την αποκάλεσε «ντροπή» για το κόμμα.

«Τώρα επικοινωνούν μαζί μου ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας με προειδοποιήσεις για την ασφάλειά μου σε μια εποχή που ένας καταιγισμός απειλών εναντίον μου τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται από τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο», έγραψε η βουλευτής από την Τζόρτζια στην πλατφόρμα X. «Τον άνδρα που υποστήριξα και βοήθησα να εκλεγεί», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο, τον οποίο έχει αρχίσει να επικρίνει για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν.

Χθες, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι διακόπτει κάθε δεσμό με τη Γκριν, δηλώνοντας έτοιμος να στηρίξει άλλον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές εναντίον της. «Αποσύρω την υποστήριξή μου προς τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ».

Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες αναρτήσεις στο Truth Social, στοχοποιώντας εκ νέου τη βουλευτή: «Η Μάρτζορι “Η Προδότης” Γκριν είναι ντροπή για το ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΕΠΟΥΜΠΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ μας», σημείωσε.

Η πρώτη ρήξη στο στρατόπεδο MAGA

Η αντιπαράθεση αυτή αποτελεί την πρώτη σοβαρή ρήξη στο εσωτερικό του κινήματος MAGA («Make America Great Again») από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο. Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής από αυστηρή πειθαρχία γύρω από τον πρόεδρο.

Η Γκριν έχει επικρίνει δημοσίως τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι δεν δίνει προτεραιότητα στην αγοραστική δύναμη της μεσαίας τάξης. Παράλληλα, έχει καταδικάσει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος χειρίστηκε την υπόθεση του χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή προτού δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σε νέα της δήλωση, η 51χρονη πολιτικός ανέφερε ότι τώρα έχει «μια μικρή ιδέα για τον φόβο και την πίεση που πρέπει να αισθάνονται οι γυναίκες που ήταν θύματα του Τζέφρι Έπστιν και της κλίκας του».