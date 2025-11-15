Οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν ριζικά το πλαίσιο έγκρισης θεωρήσεων εισόδου, εισάγοντας για πρώτη φορά ασθένειες όπως παχυσαρκία, καρκίνο ή διαβήτη ως λόγους απόρριψης visa. Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο καλούνται πλέον να εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων πριν αποφασίσουν αν ένας αιτών μπορεί να γίνει δεκτός στη χώρα, υπό τον φόβο ότι θα ζητήσει ιατρική περίθαλψη χωρίς να μπορεί να την πληρώσει.

Η οδηγία, που διαβιβάστηκε στις 6 Νοεμβρίου μέσω διπλωματικού τηλεγραφήματος, επεκτείνει τους λόγους αποκλεισμού πέρα από τις μεταδοτικές νόσους —που μέχρι σήμερα αποτελούσαν τον πυρήνα των ιατρικών κριτηρίων— και εισάγει παθήσεις όπως καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, μεταβολικές και νευρολογικές ασθένειες. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η παχυσαρκία, λόγω της σύνδεσής της με υπνική άπνοια, υπέρταση και κατάθλιψη.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται άμεσα και δεν ακολούθησε τη συνήθη εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης, προκαλώντας ανησυχίες για τον βαθμό διακριτικής ευχέρειας που αποκτούν οι προξενικοί υπάλληλοι. Πλέον μπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων μεταναστών, εφόσον εκτιμήσουν ότι ο αιτών μπορεί να αποτελέσει «δημόσιο βάρος».

Η διαταγή επεκτείνεται και σε άλλα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ηλικία συνταξιοδότησης, ο αριθμός εξαρτώμενων μελών ή η ύπαρξη αναπηριών στην οικογένεια. Η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση στη λεγόμενη ρήτρα «public charge», που επιτρέπει την απόρριψη όσων ενδέχεται να χρειαστούν δημόσια χρηματοδοτούμενη φροντίδα υγείας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υποστήριξε ότι η πολιτική αυτή δεν είναι νέα, αλλά εξέλιξη μιας πρακτικής «100 ετών», η οποία προστατεύει τους Αμερικανούς φορολογούμενους από το κόστος περίθαλψης μεταναστών που αναζητούν θεραπεία στις ΗΠΑ. Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο όσοι αιτούνται ανθρωπιστικές θεωρήσεις, όπως πρόσφυγες, αν και οι σχετικοί αριθμοί έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η νέα οδηγία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το επιτελείο του έχει ήδη επεκτείνει ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε περισσότερες χώρες, έχει εγκρίνει συλλήψεις σε χώρους που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «ουδέτεροι» όπως σχολεία, εκκλησίες και νοσοκομεία, και έχει επιταχύνει τις διαδικασίες απέλασης. Παράλληλα έχει αυξήσει τα εμπόδια στην έκδοση φοιτητικών και τουριστικών visa, δίνοντας περισσότερη δύναμη στα προξενεία να απορρίπτουν αιτήσεις με βάση ιατρικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Η απόφαση έρχεται σε μια χώρα όπου τα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο: πάνω από το 40% των ενηλίκων Αμερικανών είναι παχύσαρκοι, ενώ η συνολική επίπτωση διαβήτη αγγίζει το 15,8%. Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο μείωσης της τιμής του Ozempic, υποστηρίζοντας ότι «θα σώσει πολλές ζωές» — μια αντίφαση που σχολιάζεται ήδη από αναλυτές.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες visa παγκοσμίως και να εντείνει τη συζήτηση για μια Αμερική που κλείνεται ολοένα περισσότερο, ακόμη και απέναντι σε υποψήφιους μετανάστες που δεν πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες, αλλά από κοινές χρόνιες παθήσεις. Οι επικριτές μιλούν για μια πρωτοφανή μορφή «ιατρικού φιλτραρίσματος» που μετατρέπει την υγεία σε εμπόδιο εισόδου — και ανοίγει έναν νέο, αχαρτογράφητο δρόμο στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.