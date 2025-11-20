Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν, εξέλιξη στην οποία είχε αντισταθεί επί μήνες, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν!», ανέφερε, με την πρόταση γραμμένη εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα κυρίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Έπστιν – με τον οποίο ο τότε επιχειρηματίας Τραμπ διατηρούσε φιλικές σχέσεις επί σειρά ετών – έχει εξελιχθεί σε αγκάθι για τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος συχνά αναζωπυρώνει θεωρίες συνωμοσίας και υπόσχεται αποκαλύψεις ενόψει των εκλογών.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, Παμ Μπόντι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το υλικό που αφορά την υπόθεση Έπστιν θα δημοσιοποιηθεί εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νέος νόμος, διαβεβαιώνοντας πως η διαδικασία θα γίνει με «μέγιστη διαφάνεια».