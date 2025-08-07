Ο πρίγκιπας Αντριου παραμένει στο προσκήνιο με έναν καταιγισμό σοκαριστικών αποκαλύψεων μέσα από νέα του βιογραφία που θα κυκλοφορήσει σύντομα και τον παρουσιάζει μεταξύ – πολλών – άλλων ως εθισμένο στο σεξ, αλαζονικό, χυδαίο αλλά και ως τον «χρήσιμο ηλίθιο» από τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος κατά συρροή παιδόφιλος Τζέφρι Επστιν συγκέντρωσε πληροφορίες που «φαίνεται πως διαβιβάστηκαν σε διάφορες ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως η Μοσάντ, αλλά και εκείνες της Σαουδικής Αραβίας και της Λιβύης του Καντάφι». Επιπλέον, ο αδερφός του βασιλιά Κάρολου ενδέχεται να έπεσε θύμα υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμό από τη Ρωσία, καθώς κάποια εικαζόμενα πορνογραφικά βίντεο – τα οποία φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος ο Επστιν πριν αυτοκτονήσει στη φυλακή το 2019 – ίσως να έχουν περιέλθει στα χέρια του Κρεμλίνου.

«Είναι ο πιο διεστραμμένος»

«Είμαστε και οι δύο εθισμένοι στο σεξ. Είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου που είναι πιο εμμονικό από μένα. Από αυτά που μου λένε, είναι ο πιο διεστραμμένος απ’ όλους και του αρέσουν τόσο πολύ τα φετίχ… και να σκεφτείς ότι εγώ θεωρούμαι ο υπέρτατος φετιχιστής». Αυτά είναι λόγια που φέρεται να είπε ο Επστιν για τον πρίγκιπα Αντριου και περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Αντριου Λόουνι για τον δούκα του Γιορκ, προδημοσιεύσεις από το οποίο παρουσιάζει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα η “Daily Mail” και που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με αναδημοσίευση από την ιταλική “Repubblica“, ο Λόουνι υπολογίζει ότι ο 65χρονος Αντριου έχει συνευρεθεί ερωτικά με περισσότερες από χίλιες γυναίκες. Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αναφέρουν ότι κατά τα ταξίδια του που έκανε ως εμπορικός απεσταλμένος της κυβέρνησης περνούσαν από το κρεβάτι του δέκα γυναίκες τη μέρα, ενώ εξέφραζε απροκάλυπτα τις ερωτικές του επιθυμίες σε εργαζόμενες στη βασιλική του έπαυλη στο κτήμα του Ουίνδσορ παρενοχλώντας τες σεξουαλικά και προκαλώντας κύματα παραιτήσεων.

«Πρώτα σου πιάνει τα οπίσθια και μετά απαιτεί ευπρέπεια επειδή είναι πρίγκιπας», αναφέρει μια μαρτυρία. Επισημαίνεται επίσης ότι είναι βαθιά μοναχικός και ταυτόχρονα εξαιρετικά αγενής, συμπεριφορά που μεγεθύνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το προσωπικό. Περιγράφεται επίσης ως αλαζόνας και κακομαθημένος.

Ως ενδιαφέρον παρασκήνιο αναφέρεται στο βιβλίο ότι ο Αντριου φαίνεται πως καταφέρνει να ενώσει ακόμη και τους αποξενωμένους ανιψιούς του Γουίλιαμ και Χάρι, καθώς και οι δύο τον μισούν. Μάλιστα, ο δούκας του Σάσεξ φέρεται να τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια καβγά, ενώ ο Γουίλιαμ που επίσης δεν τον αντέχει φέρεται να άσκησε πιέσεις στον βασιλιά Κάρολο να τον απομακρύνει.

Ευκαιρίες για μπίζνες

Πέρα από τις πικάντικες, κι άλλες πληροφορίες «καίνε» τον πρίγκιπα Αντριου. «Ο πρίγκιπας ήταν ο χρήσιμος ηλίθιος του Επστιν: του παρείχε κύρος, πρόσβαση σε πολιτικούς ηγέτες και ευκαιρίες για μπίζνες». Φίλος του Επστιν αποκαλύπτει πως ο δισεκατομμυριούχος είχε σχεδιάσει να πουλήσει διάφορα μυστικά του Αντριου σε μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών, «όμως ο πρίγκιπας δεν το είχε καταλάβει: είχε αδυναμία στις ξανθιές και τη χλιδή, και ο Επστιν τού ικανοποιούσε κάθε φαντασίωση». Μάλιστα, υποτιθέμενος κινέζος κατάσκοπος που είχε καταφέρει να ενσωματωθεί στον βασιλικό περίγυρο χαρακτήριζε τον Αντριου «άνθρωπο σε απελπιστική κατάσταση, έτοιμο να πιαστεί από οτιδήποτε». Ο Λόουνι υποστηρίζει ότι επιβαρυντικό υλικό για τον Αντριου ενδέχεται να έχει καταλήξει στα χέρια των Ρώσων. Ο συγγραφέας αμφισβητεί επίσης ότι ο Αντριου χωρίς εμφανείς πηγές εσόδων πέραν της σύνταξής του από το Βασιλικό Ναυτικό είναι σε θέση να συντηρεί την 30 δωματίων κατοικία του, την οποία ανακαίνισε πρόσφατα διαθέτοντας 7,5 εκατ. στερλίνες. Σειρά αμφιλεγόμενων διαπροσωπικών σχέσεών του μπαίνουν σε μια in vitro θεώρηση από το βιβλίο που αναμένεται, εάν μη τι άλλο, «ζουμερό».