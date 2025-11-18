Σε μια εντυπωσιακή πολιτική αναδίπλωση που προκαλεί ζαλάδα στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου να ψηφίσουν υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησης των αρχείων του Τζέφρι Επστιν παίρνοντας θέση διαμετρικά αντίθετη από εκείνη που τηρούσε ακόμη και πριν από λίγες ημέρες. Η κίνηση, που ήρθε μέσω μιας οργισμένης ανάρτησης στο Truth Social, πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αναταραχής, αναζωπυρώνοντας υποψίες, εσωκομματικές συγκρούσεις και ερωτήματα για το τι ακριβώς προσπαθεί να προλάβει ή να ελέγξει ο Λευκός Οίκος. Με τους Ρεπουμπλικανούς διχασμένους, τη βάση του MAGA να πιέζει για πλήρη διαφάνεια και την κυβέρνηση να ανησυχεί για την έκβαση της κατάστασης, η αναμέτρηση γύρω από τα απόρρητα αρχεία εξελίσσεται σε μια από τις πιο εκρηκτικές πολιτικές μάχες της χρονιάς, καθώς το Κογκρέσο ετοιμάζεται για μια κρίσιμη ψηφοφορία μέσα στην εβδομάδα.

«Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Επστιν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των Δημοκρατικών» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον Επστιν και αφορούν διάφορους Δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Επστιν», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.». Η δική του εκτίμηση είναι ότι στόχος είναι η απόσπαση της προσοχής από τις επιτυχίες των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένης της λήξης του ιστορικού shutdown που ταλάνισε για 43 ημέρες τη χώρα.

Τα έγγραφα

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social ήρθε αφού ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε νωρίτερα ότι πίστευε πως μια ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην υπόθεση Επστιν θα έπρεπε να βοηθήσει να τεθούν στο περιθώριο οι ισχυρισμοί ότι ο Τραμπ είχε οποιαδήποτε σχέση με την κακοποίηση και το trafficking ανήλικων κοριτσιών από το διαβόητο κύκλωμα.

Η διαμάχη σχετικά με τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων που αφορούν τον Επστιν, ένα ζήτημα στο οποίο ο ίδιος ο Τραμπ είχε βασίσει μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας, έχει ανοίξει ρήγμα με ορισμένους από τους συμμάχους του στο Κογκρέσο. Πολλοί από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει ευαίσθητα έγγραφα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστιν, τα οποία θα αποκάλυπταν τους δεσμούς του με ισχυρές δημόσιες προσωπικότητες.

Αργά την Παρασκευή, ο Τραμπ απέσυρε τη στήριξή του προς τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια, μια από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριές του στο Κογκρέσο, μετά την κριτική της προς Ρεπουμπλικανούς σε ορισμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των αρχείων του Επστιν.

Σε ρήξη

Ενώ Τραμπ και Επστιν είχαν φωτογραφηθεί μαζί δεκαετίες πριν, ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη πριν από τις καταδίκες του Επστιν. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από επιτροπή της Βουλής έδειξαν ότι ο καταδικασμένος πρώην χρηματιστής πίστευε πως ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια», αν και δεν ήταν σαφές τι σήμαινε ακριβώς αυτή η φράση. Ο Τραμπ, ο οποίος απορρίπτει τα αρχεία του Επστιν ως εκστρατεία συκοφαντίας από τους Δημοκρατικούς, έχει έκτοτε δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τους δεσμούς εξεχόντων Δημοκρατικών μαζί του.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι στη συνέχεια αμφισβήτησε τον Τραμπ σχετικά με τη νέα έρευνα, αναρωτώμενος αν ο πρόεδρος έκανε μια «ύστατη προσπάθεια» να εμποδίσει να δοθεί στη δημοσιότητα το σύνολο των αρχείων. Ο Μάσι και ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, οι δύο εκπρόσωποι που ηγούνται της διακομματικής προσπάθειας να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα που κρατά η κυβέρνηση, εξέφρασαν ανησυχίες για τις ενέργειες του Λευκού Οίκου. Ωστόσο όταν η πίεση αυξήθηκε, ο Τραμπ έκανε την ανατροπή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξετάσει εντός της εβδομάδας πρόταση νόμου που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το υλικό που διαθέτει για την υπόθεση. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, με 219 έδρες έναντι 214 των Δημοκρατικών.

Ο Λευκός Οίκος έχει δυσκολευτεί να περιορίσει τις υποψίες μέσα στη συνήθως πιστή βάση «Make America Great Again» (MAGA) του Τραμπ ότι η κυβέρνηση κρύβει λεπτομέρειες για τα εγκλήματα του Επστιν, ώστε να προστατεύσει την ελίτ με την οποία συναναστρεφόταν.