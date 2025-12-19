Ανοικτή πληγή για την κυβέρνηση αποδεικνύονται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, με τη ΝΔ να καταγράφει απώλεια μεγαλύτερη των δύο μονάδων στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Ενδεικτική είναι η επικράτηση της στήριξης στα αιτήματα που έβγαλαν τους αγρότες και κτηνοτρόφους στα μπλόκα από την πλειοψηφία των πολιτών. Στην ταξική ανάλυση της έρευνας, δίκαια θεωρούν τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων το 69,2% που ανήκει στην ανώτερη τάξη, με το ποσοστό να ανεβαίνει κλιμακωτά και να φτάνει το 90,8% σε όσους ανήκουν στην τάξη των αγροτών. Τα ποσοστά δείχνουν πάντως πως τα προβλήματα αυτά έρχονται να «κουμπώσουν» με τη γενικότερη απαισιοδοξία των πολιτών για την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο, η οποία καταγράφεται σταθερά σε όλες τις μετρήσεις.

Μεγαλύτερες αυξομειώσεις και διαφωνίες βλέπουμε στην αξιολόγηση του τρόπου διαμαρτυρίας τους (μπλόκα, κλείσιμο δρόμων και υποδομών). Η δικαιολόγηση του τρόπου πάλης σταματάει σε όσους ερωτηθέντες αυτοπροσδιορίζονται στον κεντροδεξιό και δεξιό πολιτικό χώρο αλλά και στην ανώτερη τάξη. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 27%, ποσοστό μειωμένο κατά 2,3 μονάδες από αυτό της μέτρησης του Νοεμβρίου, στην οποία το κυβερνών κόμμα είχε καταγράψει μια ελαφρά αύξηση.

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άλλη, καταγράφουν μικρότερη ή μεγαλύτερη ενίσχυση στα ποσοστά τους. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,1% (από 13,5% του Νοεμβρίου) και η Πλεύση Ελευθερίας περνά στην τρίτη θέση με 12,5%. Πρόκειται για αξιοσημείωτη αύξηση 2,7 μονάδων, η οποία προφανώς οφείλεται στην αποδοχή της παρουσίας της προέδρου της, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδεικτικό είναι άλλωστε πως αύξησε κατά πέντε μονάδες το ποσοστό δημοφιλίας της στην ίδια μέτρηση. Μια θέση πιο κάτω υποχωρεί η Ελληνική Λύση με 11,6%, ενισχυμένη ωστόσο περί τη μιάμιση μονάδα από τον Νοέμβριο. Επίσης, το ΚΚΕ, κόμμα με ισχυρή παρουσία στις αγροτοκτηνοτροφικές διεκδικήσεις, μετριέται 8,4%, σχεδόν μία μονάδα παραπάνω. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίζοντας και τα εσωτερικά βάρη που προκαλεί η διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει καθοδική πορεία, με το ποσοστό του στην εκτίμηση ψήφου να φτάνει το 5,5%. Η Φωνή Λογικής τον πλησιάζει με 4,9%.

Οπως ήταν αναμενόμενο, στο δίλημμα μεταξύ της εξάντλησης της τετραετίας ή των πρόωρων εκλογών, οι ερωτηθέντες που αυτοπροσδιορίζονται στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά ζητούν ξεκάθαρα τις κάλπες. Στη γενικότερη ερώτηση όμως αν η χώρα χρειάζεται περισσότερο πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, ο προβληματισμός υπέρ της αλλαγής αγγίζει και τους κεντρώους ψηφοφόρους.

Στην ερώτηση που τέθηκε εξάλλου για το πώς αξιολογούν την άποψη του Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να ιδρυθεί ένας νέος πολιτικός φορέας στον χώρο της αντιπολίτευσης, θετικά απαντά το 25,3%, αρνητικά το 22,1% και επικρατεί η αδιαφορία με 51,5%. Ενα 21,3% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα που θα ίδρυε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 63,2% απαντά πως είναι απίθανο. Αντιστοίχως, ένα 14.1% είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 68% το θεωρεί απίθανο.