Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν όχημα που οδηγούσε νεαρή γυναίκα εισήλθε από την Ηρώδου Αττικού αριστερά στη Βασιλέως Γεωργίου και χτύπησε έναν ηλικιωμένο διερχόμενο, ο οποίος έπεσε τραυματισμένος στο οδόστρωμα.

Ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του και επί ώρα παρέμεινε ακίνητος. Κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και τα ιατρικά τμήματα της προεδρικής φρουράς και του Μεγάρου Μαξίμου.

Η Βασιλέως Γεωργίου, κάθετος της Ηρώδου Αττικού, παραμένει κλειστή, ενώ η οδηγός συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει η οδηγός, παρέσυρε το σήμα και έκοψε ένα δένδρο.