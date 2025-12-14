Καταγγελίες για τις μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία των δημοσίων νοσοκομείων συνεχίζονται, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε μια συγκλονιστική υπόθεση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Όπως κατήγγειλε μητέρα ασθενούς, ο γιος της τραυματίστηκε σε τροχαίο τον Ιούνιο του 2025. Παρότι υπέστη σοβαρό κάταγμα και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση, το χειρουργείο του προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2026.

«Ο γιος μου είχε τροχαίο 9 Ιουνίου με κάταγμα κοτύλης μηριαίου και πόνο έντονο στο γόνατο. Πηγαίνοντας στον Ερυθρό Σταυρό διέγνωσαν μόνο την κοτύλη του μηριαίου. Το γόνατο πονούσε έντονα. Κάναμε εξωτερικά μαγνητική και αξονική και βρέθηκε ότι έχει μηνίσκο και ρήξη χιαστού. Απευθυνθήκαμε σε γιατρό του ΚΑΤ. Θέλει χειρουργείο αλλά τον Ιούνιο του 2026» ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα.

«Δεν έχουν χειρουργεία, έχουν πάρα πολλή αναμονή, έχουν πολύ κόσμο. Το παιδί λέει ότι “εγώ δουλεύω και δεν είμαι καθιστή εργασία, γραφείο, για να πω ότι θα πάω και θα καθίσω και θα δουλέψω”. Ανανεώνει συνέχεια άδειες, οι οποίες βέβαια δεν πληρώνονται και η ζωή συνεχίζεται» πρόσθεσε, περιγράφοντας την καθημερινή αγωνία της οικογένειας.