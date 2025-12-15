Την πρόθεση της κυβέρνησης να δίνει «όσα περισσότερα» μπορεί στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά χωρίς να διακυβεύονται τα δημόσια οικονομικά πρόταξε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά την λογική της πλειοδοσίας. Δεν είναι σε αυτή τη λογική η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη» είπε και αφού απηύθυνε ξανά στου αγρότες κάλεσμα για «ουσιαστικό» διάλογο «χωρίς τελεσίγραφα», παρέπεμψε στις ανακοινώσεις που θα κάνει σε λίγη ώρα ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας.

Ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων που εστάλησαν χθες το απόγευμα στην κυβέρνηση.

«Είναι λογικά κάποια αιτήματα και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να κάνουμε ανακοινώσεις. Υπάρχουν και αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τους κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης», σημείωσε ο κυβερνητικός πορτ παρόλ.

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ αντίθετα επεξεργάζεται, κατά πληροφορίες, μια παρέμβαση στο αγροτικό ρεύμα – αν και μάλλον όχι στο επίπεδο που ζητούν οι αγρότες, δηλαδή το πλαφόν στα 7 του λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Όμως, φαίνεται ότι κλειδώνει σίγουρα η χρονική παράταση του ευνοϊκού προγράμματος «Γαία» και μένει να φανεί αν ανακοινωθεί παρέμβαση για στην τιμή. Αντίστοιχα λογική βάση διακρίνει η κυβέρνηση πίσω από τα αιτήματα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα για το αγροτικό πετρέλαιο (διορθώσεις στην επιδότηση με βάση τις καλλιέργειες).

Ως προς τη διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Παύλος Μαρινάκης επανάλαβε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν» και εκτίμησε ότι «το να κλείνεις λιμάνια δεν είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο», ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι «οφείλουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο».

Επί της ουσίας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα θέσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να στρωθεί ένα τραπέζι διαλόγου. Σημειωτέον, ότι για αυτή την εβδομάδα απομακρύνεται το ενδεχόμενο ενός ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία των μπλόκων, καθώς εάν δεν δρομολογηθεί κάτι τέτοιο για αύριο (κάτι μάλλον απίθανο) τότε χρονικά περιθώρια δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ο πρωθυπουργός αναχωρεί την Τέταρτη για τις Βρυξέλλες όπου θα βρίσκεται μέχρι και την Παρασκευή για την σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ την προσεχή Δευτέρα θα βρίσκεται σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα.

Πάντως, τόσο οι βουλευτές της ΝΔ όσο και οι αγρότες αναμένουν τις τοποθετήσεις – και πιθανές ανακοινώσεις μέτρων – από τον ίδιο τον Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του, αύριο Τρίτη, πριν από τη ψήφιση του Προϋπολογισμού.