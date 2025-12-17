Η Ευρώπη συνέστησε χθες μια Διεθνή Επιτροπή Αξιώσεων για την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί για πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές από ρωσικές επιθέσεις και φερόμενα εγκλήματα πολέμου. Παρόντες στη Χάγη ήταν 34 ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι υπέγραψαν σύμβαση για την επίσημη δημιουργία της επιτροπής, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στο ολλανδικό κοινοβούλιο, ότι «κάθε λεπτομέρεια μετράει» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Η Μόσχα υποβάθμισε την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός των Χριστουγέννων, λέγοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για προσωρινές λύσεις.

«Κάθε ρωσικό έγκλημα πολέμου πρέπει να έχει συνέπειες για όσους το διέπραξαν», δήλωσε ο Ζελένσκι, πριν την υπογραφή της συμφωνίας. «Ακριβώς από εκεί ξεκινά η πραγματική πορεία προς την ειρήνη. Δεν αρκεί να αναγκάσουμε τη Ρωσία σε μια συμφωνία. Δεν αρκεί να την κάνουμε να σταματήσει να σκοτώνει. Πρέπει να την κάνουμε να αποδεχτεί ότι υπάρχουν κανόνες στον κόσμο».

Η σύσταση της επιτροπής αξιώσεων δεν σημαίνει ότι οι Ουκρανοί μπορούν να περιμένουν γρήγορες αποζημιώσεις για ζημιές. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταβολής τυχόν αποζημιώσεων που θα επιδικάσει η επιτροπή, η οποία θα εδρεύει στην Ολλανδία, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι πρώτες συζητήσεις αφορούν τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει από την ΕΕ, μαζί με συνεισφορές από μέλη. Ομως το θέμα της χρήσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει προκαλέσει διχασμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς κάποιες χώρες και κυρίως το Βέλγιο, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ρωσικών κεφαλαίων στην έδρα της Euroclear, έχει εκφράσει νομικές ανησυχίες για τα ρωσικά αντίποινα. Το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Η Ρωσία «δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει το κόστος» του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ενωσης Κάγια Κάλας.

Η συγκέντρωση στη Χάγη δεκάδων ηγετών συνέπεσε με τη διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χθες είπε ότι οι προτάσεις που διαπραγματεύτηκαν οι Ουκρανοί με αμερικανούς αξιωματούχους για την ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν εντός ημερών και μετά οι Αμερικανοί θα τις παρουσιάσουν στο Κρεμλίνο.

Επειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχει επιλυθεί το «90%» των προβληματικών ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά παρά τη θετική τροπή δεν είναι σαφές ότι το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά, καθώς τα εδαφικά ζητήματα είναι δύσκολο να επιλυθούν. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναμένεται να ψηφίσει για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ζελένσκι τονίζοντας ότι αφότου παραδοθεί το σχέδιο στους Ρώσους, μπορεί να πραγματοποιηθούν συναντήσεις υψηλού επιπέδου ακόμα και το Σαββατοκύριακο.

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι ηγέτες των οκτώ χωρών της «ανατολικής πλευράς» – δηλαδή των σκανδιναβικών χωρών, των χωρών της Βαλτικής, της Βουλγαρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας – προειδοποίησαν ότι η Ρωσία «παραμένει απειλή σήμερα, αύριο και για το προβλέψιμο μέλλον», καθώς συναντήθηκαν στο Ελσίνκι για συνομιλίες σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Ο πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε πως η ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων κατά των drones έχει γίνει προτεραιότητα στην οποία οι χώρες της ΕΕ θα επενδύσουν σημαντικά. «Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή… πάνω σε αυτό το τείχος κατά των drones και μιλάμε για δισεκατομμύρια σε δαπάνες», τόνισε.