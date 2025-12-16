Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ανακτήσει τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας πόλης-κλειδί στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου πρόσφατα οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν δηλώσει ότι ανακατέλαβαν αρκετές συνοικίες από τον ρωσικό στρατό.

«Η πόλη του Κουπιάνσκ είναι υπό τον έλεγχο του 6ου Σώματος του ρωσικού στρατού», δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Λεονίντ Σάροφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής μονάδας Ζαπάντ, που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η δήλωση αυτή ήρθε ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη Δευτέρα την ικανοποίησή του για την «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εταίροι προωθούν πρόταση για τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης που θα εγγυηθεί την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει την κατάληψη του Κουπιάνσκ ήδη από τον Νοέμβριο, ενώ το Κίεβο είχε στη συνέχεια γνωστοποιήσει ότι ανέκτησε τον έλεγχο σε αρκετές συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με τον Σάροφ, «μικρές ομάδες» Ουκρανών στρατιωτών επιχειρούν «κάθε μέρα» να διεισδύσουν στην πόλη, ωστόσο «όλες οι συνοικίες είναι υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων».

Η επίσκεψη Ζελένσκι και οι εξελίξεις στο πεδίο

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή του Κουπιάνσκ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την ανακοίνωση του Κιέβου για την ανακατάληψη δύο κοντινών κοινοτήτων και αρκετών συνοικιών της πόλης.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση των ουκρανικών δυνάμεων για «σημαντική εξέλιξη» στην περιοχή, η οποία αποτελεί σιδηροδρομικό κόμβο στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, συμπεριλαμβανομένων αρκετών περιοχών της περιφέρειας του Χαρκόβου.