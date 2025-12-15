Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε εκτενείς και εποικοδομητικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζοντας πως «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά». Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, αλλά και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως είπε, επιθυμούν να τερματιστεί ο πόλεμος.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν και πολλές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διπλωματικών επαφών και τις προοπτικές ειρήνευσης.

Πολυεθνική δύναμη προτείνουν οι Ευρωπαίοι

Οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης» – κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».

Μερτς: Ίσως η μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική από την έναρξη του πολέμου

Για την «ίσως μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται από χθες σε εξέλιξη στο Βερολίνο και ευχαρίστησε για αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε πέντε βασικά σημεία – προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμφωνίας.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί».

Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία», λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ο κ. Μερτς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ακόμη απόψε «να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης», ενώ, αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Γερμανο-ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, ο καγκελάριος Μερτς είχε αναφερθεί εκ νέου στην πρότασή του για χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, απευθύνοντας δραματική έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν για την αποδέσμευσή τους στην προσεχή σύνοδο κορυφής.

«Αυτό θα στείλει ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα, ότι η συνέχιση αυτού του πολέμου είναι άσκοπη», επισήμανε και δήλωσε ότι ο ίδιος εργάζεται «σε διάφορα πεδία» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνοδος θα καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος την Πέμπτη ή, εάν χρειαστεί, την Παρασκευή. Έκανε μάλιστα λόγο για «βασικό ζήτημα» όσον αφορά την ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν δεν το κάνουμε, η ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληγεί σοβαρά για χρόνια, αν όχι για περισσότερο και θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για να υπερασπιστούμε την πολιτική μας τάξη σε αυτήν την ευρωπαϊκή ήπειρο», προειδοποίησε.

Μετά την ομιλία του, την οποία παρακολούθησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν, με τον κ. Μερτς να είναι εμφανώς συγκινημένος.

Κάγια Κάλλας: Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στον Ντονμπάς

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να καθορίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Απέρριψε κάθε ιδέα εδαφικών παραχωρήσεων από το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι «οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τον επιτιθέμενο και όχι από το θύμα».

Η Κάλας προειδοποίησε ότι «το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν» και χαρακτήρισε τις προτεινόμενες παραχωρήσεις «εξαιρετικά δύσκολες» και «αντανάκλαση της ρωσικής τακτικής». Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Για την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ το 2027, η Κάλας σημείωσε ότι κάθε ένταξη εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η αναφορά συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό μήνυμα προς χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις, όπως η Ουγγαρία.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος σχολίασε επίσης την προγραμματισμένη –αλλά τελικά ματαιωθείσα– ενημέρωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ λόγω τεχνικών προβλημάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά η τεχνολογία δεν δούλεψε».

Ζελένσκι: Ελπίζω οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να βρεθεί συμβιβασμός στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Ουκρανία να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Έχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.