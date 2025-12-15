Βέβαιος δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα βρουν λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» και σε ομάδα ευρωπαϊκών εντύπων στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, μίλησε για τον γαλλικό προϋπολογισμό, για τη συμφωνία Mercosur, για την εκλογή Πιερρακάκη. «Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον νέο πρόεδρο του Eurogroup. Πέρα από την προσωπική του ποιότητα και αναμφίβολα τις ικανότητές του, την ηγεσία του, αυτή είναι επίσης μια σπουδαία ιστορία, επειδή πριν από λίγο περισσότερο από 10 χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν σε βαθιά κρίση. Στο Eurogroup σχεδιάστηκαν και παρακολουθήθηκαν οι λύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έχουμε μια σπουδαία ιστορία μιας χώρας που έχει ξεπεράσει τα δύσκολα. Μειώνουν το δημόσιο χρέος τους. Εχουν αναπτύξει την οικονομία τους. Εχουν περάσει από πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά οι οποίες απέδωσαν. Είναι ένας μεγάλος φόρος τιμής στο ευρώ γενικά, στη διακυβέρνηση του ευρώ ειδικότερα, και στην ίδια την Ελλάδα» είπε πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Απέφυγε πάντως να αποκαλύψει αν ψήφισε τον Πιερρακάκη, αλλά θύμισε ότι πριν από 30 χρόνια ήταν στην ομάδα σχεδιασμού του Eurogroup.

Μπορείτε να διευκρινίσετε τους στόχους σας στον γαλλικό προϋπολογισμό;

Φέτος, βλέπουμε αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον 0,8%, ενώ περιμέναμε 0,7%. Ισως λίγο περισσότερο. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα είναι αυτό που περιμέναμε, 5,4%. Θα είμαστε εντός γραμμής. Εχουμε δείξει ότι είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε και να πιλοτάρουμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υλοποιήσει τις δεσμεύσεις μας. Εχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Για τον κρατικό προϋπολογισμό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε έναν συμβιβασμό μέχρι το τέλος του 2025. Ο ειδικός νόμος είναι το τελευταίο από τα δίχτυα ασφαλείας. Εναπόκειται στο κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει κάτω από το 5% το 2026. Σε αυτό έχουμε δεσμευτεί, διότι έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε κάτω από το 3% το 2029. Είναι επίσης ένα σημαντικό μήνυμα προς τις αγορές.

Θα αυξήσετε τους φόρους αν δεν μπορείτε να μειώσετε περαιτέρω τις δαπάνες;

Θα έχουμε ένα μείγμα και των δύο. Στον προϋπολογισμό που καταθέσαμε υπήρχε ένα μείγμα περίπου ενός τρίτου αυξήσεων φόρων και δύο τρίτων περικοπών δαπανών.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Πόσο επώδυνο είναι;

Πολιτικά, ακόμη και προσωπικά, είναι επώδυνο να αναστείλεις ένα μέτρο που έχεις εφαρμόσει. Αλλά είναι το τίμημα του συμβιβασμού και της πολιτικής σταθερότητας. Από τότε που έγινε η παραχώρηση τα spreads έχουν μειωθεί λίγο. Πρέπει να είναι σαφές ότι την αναστείλαμε για δύο χρόνια. Αλλά και πάλι το 2028 η διαδικασία επανεκκινείται.

Μπορεί η Γαλλία να επενδύσει όσα θα ήθελε στην άμυνα;

Οι βουλευτές ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 6,7 δισ. ευρώ. Οπότε, ναι, πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε. Γνωρίζοντας ότι θέλουμε να ξοδέψουμε περισσότερα για την άμυνα, ότι το κόστος χρηματοδότησης του χρέους αυξάνεται, ότι η συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυξάνεται, θα πρέπει να βρούμε περικοπές δαπανών.

Είστε βέβαιος ότι οι ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνία για το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία;

Είμαι βέβαιος. Υπάρχει ισχυρή βούληση να το κάνουμε, να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την Ουκρανία. Υπάρχουν τρεις διαστάσεις σε αυτό. Η πρώτη είναι ότι, παρόλο που η Ευρώπη υπήρξε η ισχυρότερη στήριξη της Ουκρανίας, δεν θα πρέπει να είναι μόνη της. Υπάρχει μια πρώτη συζήτηση σε επίπεδο G7, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εταίροι μας πρέπει να συνεισφέρουν. Είναι η συζήτηση που κάνουμε με τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, θα το κάνουμε, θα βρούμε έναν τρόπο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρούμε μια οικονομικά, νομικά και τεχνικά ορθή λύση.

Θα παράσχει η Γαλλία τις εγγυήσεις που απαιτούνται για το δάνειο επανορθώσεων;

Υπάρχουν πολλά τεχνικά ερωτήματα πίσω από όλα αυτά, αλλά μπορώ να σας πω ότι η Γαλλία υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την υποστήριξη προς την Ουκρανία από το 2022.

Θα συμμετάσχουν οι γαλλικές ιδιωτικές τράπεζες;

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τεχνικά, οικονομικά και νομικά όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα επιλυθούν. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε τη διάρκεια για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, συνεχίζουμε να κινούμαστε.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας;

Η Γαλλία συμφωνεί με τον στόχο της απλοποίησης και του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Πρέπει επίσης να έχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, για τις δημοκρατικές μας αξίες, τα παιδιά μας, τον κοινωνικό μας ιστό. Προφανώς, θα έχουμε προτεραιότητες όπως η ΚΑΠ, η οποία είναι θεμελιώδης για την επισιτιστική μας κυριαρχία, και άλλα κράτη-μέλη θα το κάνουν επίσης.

Οι νέοι ίδιοι πόροι συζητιούνται εδώ και χρόνια. Τους χρειαζόμαστε;

Ναι. Είμαστε υπέρ ορισμένων, όπως ο CBAM. Δεν είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με την επιλογή CORE που προτείνει η Επιτροπή, επειδή η φορολόγηση των ευρωπαϊκών εταιρειών δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Το ελεύθερο εμπόριο λειτουργεί μόνο όταν όλοι παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες. Αν είμαστε οι τελευταίοι που θα παίξουν το παιχνίδι δίκαια, τότε θα είναι πρόβλημα.

Η Κομισιόν θέλει να απαλλαγεί από όλες τις επιστροφές χρημάτων. Συμφωνείτε;

Η Ευρώπη είναι ένα σπίτι που λειτουργεί καλά όταν όλοι προσπαθούμε να περάσουμε χρόνο ο ένας με τον άλλον στο καθιστικό αντί ο καθένας μας στο υπνοδωμάτιό του. Αν ξεκινήσετε να διαπραγματεύεστε το καθιστικό λέγοντας πόσα θα κρατήσω στην κρεβατοκάμαρά μου, είναι λάθος.

Ας προχωρήσουμε πρώτα σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε και στη συνέχεια να δούμε, αν χρειάζεται, και πώς θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές.

Θα δώσουν τα κράτη-μέλη στην πρόεδρο της Επιτροπής εντολή να υπογράψει τη συμφωνία Mercosur στις 20 Δεκεμβρίου;

Στην τρέχουσα μορφή της η συνθήκη δεν είναι αποδεκτή. Εχουμε θέσει τρεις όρους. Πρώτον, μια ισχυρή και αποτελεσματική ρήτρα διασφάλισης, η οποία θα ψηφιστεί την Τρίτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε ρήτρες-καθρέφτες για την προστασία των πολιτών μας. Εάν εφαρμόσουμε κανόνες στις παραγωγικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει λόγος να μην ισχύουν και για άλλους. Και, τρίτον, έλεγχοι στις εισαγωγές. Εκτός αν έχουμε διαβεβαιώσεις για αυτές τις τρεις διαστάσεις, η Γαλλία δεν θα αποδεχτεί τη συμφωνία.