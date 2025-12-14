Ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του διυλιστηρίου πετρελαίου Αφίπσκι, που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, καθώς και σε υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν πλήγματα σε αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, καθώς και στην Κριμαία.