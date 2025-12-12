Η αμερικανική πρόταση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 προκάλεσε έντονο σκεπτικισμό στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να επισπευσθεί μια περίπλοκη διαδικασία με τεράστιες συνέπειες – από το κράτος δικαίου έως τη γεωργία.

«Το 2027; Αυτό είναι μεθαύριο!» ήταν η πρώτη αντίδραση στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτυπώνοντας την αμηχανία που προκάλεσε η πρόταση.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι το θεωρούν μη ρεαλιστικό, καθώς ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι υπολόγιζαν την ένταξη γύρω στο 2030.

Το βέτο του Όρμπαν

«Είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν για εμάς…» σχολίασε ειρωνικά Ευρωπαίος διπλωμάτης, αναφερόμενος στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2027. «Λένε ό,τι να’ ναι: χρειάζεται να έχει κανείς όρεξη για διεύρυνση, κάτι που δεν υπάρχει εδώ», πρόσθεσε.

Η ενταξιακή διαδικασία, που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή, έχει ουσιαστικά παγώσει. Η ομοφωνία των 27 κρατών-μελών απαιτείται σε κάθε στάδιο, όμως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει μπλοκάρει τη διαδικασία ασκώντας βέτο. Ο Ούγγρος ηγέτης, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας «θα κατέστρεφε» την Ένωση.

Χωρίς τη συγκατάθεση της Βουδαπέστης, καμία πρόοδος δεν είναι εφικτή.

Πολύπλοκα ερωτήματα για την ένταξη

Η προοπτική μιας ταχύτατης ένταξης της Ουκρανίας – οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επίσημα τον Ιούνιο του 2024 – εγείρει κρίσιμα ερωτήματα. Πώς θα ενσωματωθεί μια χώρα με τόσο ισχυρό αγροτικό τομέα χωρίς να διαταραχθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ;

Οι αγρότες σε Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία εκφράζουν ήδη ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω των χαμηλότερων τιμών των ουκρανικών προϊόντων. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το κράτος δικαίου, ενώ η χώρα παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση.

«Πώς θα μπορούσε να ετοιμαστεί η Ουκρανία; Δεν έχει ούτε σύνορα», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης, αναφερόμενος στις περιοχές που η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι προσαρτά.

«Εντελώς μη ρεαλιστική» ημερομηνία

«Νομίζω ότι εκείνοι που ανέφεραν αυτήν την ημερομηνία δεν έθεσαν ούτε το ένα χιλιοστό από αυτές τις ερωτήσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λούκας Μάτσεκ, ειδικός στη διεύρυνση της ΕΕ από το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη της Ουκρανίας στις αρχές του 2027 είναι «εντελώς μη ρεαλιστική» και θα απαιτούσε «ανατροπή της λογικής» και πλήρη αναδιάρθρωση της διαδικασίας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μια τέτοια «νέα μέθοδος» θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων – Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κόσοβο – που περιμένουν την ένταξή τους επί δεκαετίες, χωρίς να διαφαίνεται άμεση προοπτική.

Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία κατέχει το ρεκόρ ταχύτερης ένταξης στην ΕΕ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία σε λιγότερα από τρία χρόνια. Αντίθετα, η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, με τη διαδικασία να έχει ουσιαστικά παγώσει.