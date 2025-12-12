Η Ουκρανία ενδέχεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με πρόταση ειρηνευτικού χαρακτήρα που συζητείται στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης με τη Ρωσία, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η πρόταση βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, με την υποστήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με πηγές που ενημέρωσαν την εφημερίδα για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, το σύντομο χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανατρέψει την «αξιοκρατική» προσέγγιση συνολικά της ΕΕ για την εισδοχή νέων κρατών-μελών και θα υποχρεώσει τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει κανένα από τα 36 στάδια ένταξης στην ΕΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενσωμάτωσή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη ουσιαστικά τετελεσμένο γεγονός.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι οι Βρυξέλλες θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση να μπλοκάρουν το σύντομο χρονοδιάγραμμα, καθώς μια άρνηση θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη διαδικασία τερματισμού του πολέμου.

Κρεμλίνο: Καμία κατάπαυση του πυρός εάν δεν αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα από την ζώνη του Ντονμπάς

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι εφικτή μόνο εφόσον οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν πλήρως από την περιοχή του Ντονμπάς. Όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant, η περιοχή που αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το Κίεβο θα περάσει υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Εθνοφρουράς.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να προκύψει μόνο μετά την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων», τόνισε ο Ουσάκοφ, προσθέτοντας ότι, εάν αυτό δεν επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων, θα γίνει με στρατιωτικά μέσα.

Σήμερα, η Ρωσία ελέγχει ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ και περίπου το 80% της περιοχής του Ντονέτσκ, ενώ το Κίεβο διατηρεί τον έλεγχο αρκετών σημαντικών πόλεων, όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Παράλληλα ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι σε ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, μόνο η Ρωσική Εθνοφρουρά (Rosgvardiya) θα αναπτυχθεί στα τμήματα του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, χωρίς παρουσία του ρωσικού στρατού. «Είναι πιθανό να μην υπάρχουν στρατεύματα εκεί, ούτε ρωσικά ούτε ουκρανικά. Αλλά θα υπάρχει η ρωσική εθνοφρουρά και η αστυνομία για τη διατήρηση της τάξης και την οργάνωση της ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσική Εθνοφρουρά, δύναμη περίπου 400.000 ανδρών, αποτελεί στρατιωτικού τύπου εσωτερικό σώμα και συμμετέχει στην Ουκρανία από τα πρώτα στάδια του πολέμου, με σημαντικό ρόλο να έχουν και μονάδες από την Τσετσενία. Το 2023, η Ρωσία νομοθέτησε τη δυνατότητα της Εθνοφρουράς να χρησιμοποιεί βαρέα όπλα, όπως άρματα μάχης και πυροβολικό.