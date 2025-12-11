Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια επικαιροποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, πέρα από το σχέδιο των 20 σημείων, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τη λήξη των συγκρούσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον εξέτασε την πρόταση δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας από όπου θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Ωστόσο, τόνισε ότι οποιεσδήποτε πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να εγκριθούν μέσω δημοψηφίσματος, ώστε να διασφαλιστεί η λαϊκή νομιμοποίηση των αποφάσεων.