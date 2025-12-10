Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το ουκρανικό Κοινοβούλιο σχετικά με τις νομικές και διαδικαστικές πτυχές της πιθανής διεξαγωγής εκλογών.

Παράλληλα, απηύθυνε έμμεση έκκληση προς τις διεθνείς δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αποφύγουν την άσκηση πίεσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Μην με πιέζετε»

Όπως ανέφερε στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, «Αν οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου στην Ουάσιγκτον, μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό στρατιωτικό νόμο, τότε πρέπει να παρέχουμε νομικές ουκρανικές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση και σε κάθε αμφιβολία». Πρόσθεσε επίσης ότι «η πίεση σε αυτό το θέμα σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως προετοιμάζεται συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 κρατών που συνεργάζονται με το Κίεβο για την ενίσχυση της ασφάλειας στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα. Επισήμανε ότι η Ουκρανία κινείται γρήγορα και ότι ενισχύει την πολεμική της αεροπορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς αυτές παραμένουν, όπως είπε, μη δημοσιοποιήσιμες.

Οι δηλώσεις για πιθανές εκλογές

Ο Ζελένσκι απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο εκλογών στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα του μπορεί να προχωρήσει σε εκλογές εντός 60 έως 90 ημερών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Από τις ΗΠΑ, μαζί με την Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια για τη διεξαγωγή των εκλογών. Εάν αυτό γίνει, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών».

Επαφές με διεθνείς εταίρους

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ανοικοδόμηση της χώρας πρέπει να ενταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία υποστηριχθεί από τους διεθνείς εταίρους. Προανήγγειλε επίσης νέες συναντήσεις με Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμβούλους ασφαλείας μέσα στην εβδομάδα.

Μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο θέμα, ασκώντας πίεση προς το Κίεβο. Όπως είπε, «ο Ζελένσκι πρέπει να διεξαγάγει τις εκλογές που έχουν αναβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες πολέμου δεν μπορούν πλέον να αποτελούν δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskyy_official)