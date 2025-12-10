Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της Ουκρανίας θα συζητήσουν με Αμερικανούς ομολόγους τους θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδίου των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική αντιπρόταση 20 σημείων στο τροποποιημένο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι την χθες Τρίτη οι FΤ σε ρεπορτάζ τους ανέφερεαν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει διορία μέχρι τα Χριστούγεννα να απαντήσει στο ειρηνετικό σχέδιο. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Τραμπ στο Politico που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι: «είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές και η Μόσχα σε καλύτερη διπαραγματευτική θέση»

Η ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου βέχει ως εξής:

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε καθημερινά με όλους τους εταίρους μας, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα που θα φέρουν τη σύγκρουση σε ένα τέλος.

Όλα τα σημεία [ενός ειρηνευτικού σχεδίου] πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπιστία και αξιοπρέπεια για την Ουκρανία. Οι σημερινές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά αφορούν τη διαδικασία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας.Παράλληλα, θα στείλουμε σύντομα στις ΗΠΑ την αντιπρόταση 20 σημείων που καθορίζουν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου».

Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο του διαλόγου για το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Axios και επίσημες ανακοινώσεις των τριών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και τόνισαν ότι η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή του, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Τραμπ «συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία».

Το Λονδίνο πρόσθεσε ότι «η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες «συμφώνησαν πως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και τη συλλογική ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή».

Από την πλευρά του Βερολίνου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Τραμπ, τον Μακρόν και τον Στάρμερ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του στο Politico ότι η Ευρώπη «βρίσκεται σε αποσύνθεση».

Σύμφωνα με το CNN, η τηλεφωνική επαφή επικεντρώθηκε στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία. Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συναντηθεί την Τρίτη στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.