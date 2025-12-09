Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για εκλογές, καλώντας τους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός των επόμενων 60-90 ημερών, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για τη διεξαγωγή των εκλογών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.

Νωρίτερα, δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι ο Τραμπ δίνει «διορία μερικών ημερών» στον Ζελένσκι να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου έδωσαν στον Ουκρανό ηγέτη διορία μερικών ημερών, για να απαντήσει σε πρόταση που προβλέπει αποδοχή απωλειών εδαφών με αντάλλαγμα αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι φέρεται να ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχθηκε σημαντικές πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τους Αμερικανούς να ζητούν γρήγορη απάντηση.

Πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα». Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Κίεβο, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνοχή της δυτικής συμμαχίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ότι χρειάζεται χρόνο για διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους πριν λάβει τελική απόφαση. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, η ουκρανική πλευρά βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ανάμεσα σε εδαφικές παραχωρήσεις που δεν μπορεί να αποδεχθεί και σε μια αμερικανική πρόταση που δεν μπορεί εύκολα να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία του με δημοσιογράφους μέσω WhatsApp.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένει άμεση ανταπόκριση από το Κίεβο.