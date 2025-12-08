Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες που είχε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν αύριο Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προτεινόμενο σχέδιο, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, περιλαμβάνει 20 σημεία και δεν προβλέπει καμία συμβιβαστική λύση σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας.

«Θεωρώ ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο αύριο, κάποια στιγμή το βράδυ. Νομίζω πως θα το εξετάσουμε ξανά και θα το διαβιβάσουμε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο μετέβη στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί την Ιταλία για επαφές με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η χώρα του στερείται περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που προοριζόταν για την απόκτηση αμερικανικών οπλικών συστημάτων με τη συνδρομή των ευρωπαίων συμμάχων. Τόνισε επίσης πως την επόμενη χρονιά η Ουκρανία θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά όπλα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις αναφορές για ύποπτα drones που προσέγγισαν το αεροσκάφος του κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. «Θα διεξαχθεί έρευνα… Πράγματι, υπήρχαν drones», ανέφερε σε δημοσιογράφους. Ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, κατευθυνόμενα προς το αεροπλάνο που μετέφερε τον ουκρανό πρόεδρο.

Στήριξη από τους ευρωπαίους ηγέτες στο Λονδίνο

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Λονδίνο μια έντονη επίδειξη στήριξης προς τον ουκρανό πρόεδρο. Η συνάντηση, που έγινε σε μια «κρίσιμη στιγμή» για το Κίεβο, έρχεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την ουκρανική πλευρά να αποδεχθεί προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η συνάντηση οργανώθηκε βιαστικά και είχε ως στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων σε περίπτωση που υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι συζήτησαν, σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, και το ενδεχόμενο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, οι τέσσερις ηγέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ, υποδεχόμενος τους ηγέτες στην κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, με τον Γερμανό καγκελάριο να χαρακτηρίζει τη συγκυρία «αποφασιστικής σημασίας … για όλους μας».