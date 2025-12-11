Μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε την Τετάρτη (10/12) ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τράπεζας με επιχειρηματίες στην Ουάσιγκτον, μιλώντας για τη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αντάλλαξε «πολύ έντονες κουβέντες» με Ευρωπαίους ηγέτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. «Με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου –όλοι πολύ καλοί φίλοι μου– συζητήσαμε για την Ουκρανία με αρκετά έντονο τρόπο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Περιμένουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ζήτησαν να παραστεί σε συνάντηση κορυφής, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο (14-15 Δεκεμβρίου) στην Ευρώπη. «Είπαμε πως, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Θα αποφασίσουμε αν θα πάμε, ανάλογα με το τι θα μας απαντήσουν. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας», σημείωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τραμπ – «Ο ουκρανικός λαός θέλει συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι ο ουκρανικός λαός επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στις δηλώσεις του, απέφυγε να απαντήσει ευθέως για το τι ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από μια ενδεχόμενη συνάντηση, επιλέγοντας να σχολιάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στη χώρα.

«Αναρωτιέμαι πόσος καιρός θα περάσει, μέχρι να γίνουν εκλογές. Έχει περάσει πολύς καιρός, δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη, ότι σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, την οποία δεν προσδιόρισε «το 82% του λαού ζητά να υπάρξει συμφωνία, οι Ουκρανοί θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου».

Ο αμερικανός πρόεδρος κλείνοντας τις αναφορές του στην Ουκρανία, σημείωσε: «Αυτός είναι ένας πόλεμος που πρέπει να λήξει, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ζελένσκι: Περισσότερες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν αύριο σε σύνοδο για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωνε την ίδια ώρα, ότι περισσότερες από 30 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο Πέμπτη (11/12) στη συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων». Ο Ζελένσκι βρίσκεται αυτή την εβδομάδα σε έντονη διπλωματική δραστηριότητα, με επισκέψεις σε Λονδίνο, Βρυξέλλες, Ρώμη και Κίεβο, καθώς προετοιμάζει την αποστολή της αναθεωρημένης ειρηνευτικής πρότασης της Ουκρανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αύριο ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή σύνοδο της αυτοαποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων». Όπως δήλωσε, η συνάντηση θα συγκεντρώσει περισσότερες από «30 χώρες που συνεργάζονται με την Ουκρανία για την ασφάλεια στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα». Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου στηρίζουν την προσπάθεια του Ζελένσκι να εξασφαλίσει, ότι κάθε ειρηνευτικό σχέδιο θα είναι δίκαιο και θα αποτρέπει μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ θα λαμβάνει υπόψη και τα αμυντικά συμφέροντα της Ευρώπης.

Η αποστολή του Ουκρανού προέδρου περιπλέκεται από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του χαρακτήρισε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και επέκρινε τους διατλαντικούς εταίρους του για την αποτυχία τους να διασφαλίσουν την ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του επιδιώκουν να πείσουν τον Τραμπ να ταξιδέψει στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο για μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, ότι η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί «από το τι θα προκύψει. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας».