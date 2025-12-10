Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα τάνκερ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Τα στοιχεία του κατασχεθέντος τάνκερ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως οι μέρες του στην εξουσία είναι «μετρημένες», όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.