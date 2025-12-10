Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε με κυνικό τρόπο την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε τον υβριστικό όρο «σκ…χώρες» για να περιγράψει την Αϊτή και αφρικανικές χώρες κατά τη διάρκεια συνάντησης με νομοθέτες το 2018, καυχιόμενος για το σχόλιο που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή κατά την πρώτη του θητεία.

Τότε, ο Τραμπ είχε αρνηθεί ότι είχε κάνει τέτοιο σχόλιο, αλλά κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια δεν έδειξε καμία τύψη. Επιπλέον, συνέχισε να δυσφημεί τη Σομαλία χαρακτηρίζοντάς την «βρόμικη, αηδιαστική και γεμάτη εγκληματικότητα».

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι πρόσφατα είχε «ανακοινώσει μόνιμη αναστολή μετανάστευσης από τον Τρίτο Κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως το Αφγανιστάν, η Αϊτή και η Σομαλία», όταν ένα μέλος του κοινού αναφέρθηκε στο σχόλιο του 2018.

Trump: “Why do we take in people only from ‘shithole’ countries? Why can’t we take people from Norway, Sweden, Denmark. Send us some good people, please… But we always take people from Somalia… from places that are dirty, disgusting, criminal.” pic.twitter.com/oEWcH6FUJN — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

«Είχαμε μια συνάντηση και είπα: “Γιατί δεχόμαστε ανθρώπους μόνο από σκ…χώρες;”» είπε ο Τραμπ στους συγκεντρωμένους. «Γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε μερικούς ανθρώπους από τη Νορβηγία ή τη Σουηδία; Αλλά πάντα δεχόμαστε ανθρώπους από τη Σομαλία. Μέρη που είναι καταστροφικά βρόμικα, αηδιαστικά, γεμάτα εγκληματικότητα», πρόσθεσε.

Το 2018, τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήριζαν αφρικανικές χώρες υποτιμητικά και ταυτόχρονα ζητούσαν περισσότερη μετανάστευση από χώρες με κυρίως λευκούς κατοίκους, προκάλεσαν ευρεία κατακραυγή ως ρατσιστικά. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου καταδίκασαν τις δηλώσεις, ενώ ξένοι ηγέτες εξέφρασαν έντονο θυμό.

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ, δήλωσε σοκαρισμένος: «Η Αφρική και η μαύρη φυλή αξίζουν τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων».

Η συμπεριφορά του Τραμπ συνεχίζει να υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας που είχαν καθιερώσει οι προηγούμενοι πρόεδροι. Την Ημέρα των Ευχαριστιών, για παράδειγμα, σχολίασε υποτιμητικά τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, χρησιμοποιώντας μια προσβλητική έκφραση για άτομα με νοητική υστέρηση και όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο παρέμεινε αμετανόητος, λέγοντας: «Ναι. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν».