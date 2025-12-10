Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι σκοπεύει να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα Ταϊλάνδης και Καμπότζης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών συγκρούστηκαν αιματηρά, με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή. Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους ηγέτες των δύο κυβερνήσεων για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια, με θέμα την οικονομική του πολιτική, ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος τόνισε πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα», υπενθυμίζοντας ότι έχει συμβάλει στο τέλος «οκτώ πολέμων» κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στην πόλη Όρος Πόκονο, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι ελάχιστοι άλλοι ηγέτες θα μπορούσαν, όπως εκείνος, «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη».

Παράλληλα, υπενθύμισε προηγούμενες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στις οποίες είχε ενεργό ρόλο, μεταξύ αυτών και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά, όπως σημείωσε, έχει πλέον καταρρεύσει.